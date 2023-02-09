Накануне об этом визите сообщал журналист издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Он констатировал, что на следующий день после посещения Лондона – 9 февраля – украинский лидер прибудет в Бельгию. Его информация по этому поводу оказалась правдивой, поэтому в этом материале 24 Канала читайте о самых главных тезисах из выступления Зеленского.
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Владимир Зеленский поблагодарил страны ЕС за поддержку и внимание к Украине. Президент подчеркнул: сейчас идет борьба за Европу.
Зеленский выступает в Европарламенте: смотрите видео
Историческая речь Зеленского в Европарламенте
Зеленский подчеркнул, что Европе повезло, что в абсолютного большинство в Европарламенте есть принципиальность и энергичность. Украинский лидер отметил: европейские правила жизни – это когда каждый и каждая имеют значение, и господствует верховенство права.
Президент подчеркнул, что европейские государства стремятся быть социальными, а общества – открытыми. Разнообразие является ценностью, разные ценности соединены справедливым равенством, а границы – ненарушены, в то же время их пересечение не ощущается. Люди верят в завтра и готовы выйти на улицу, чтобы бороться за свое завтра. Между президентом и протестующим есть единственный барьер – честные выборы.
Это наша Европа. Таковы наши правила. Таков наш жизненный путь. И для Украины – это путь в свой дом. Я здесь, чтобы защитить путь нашего народа домой, всех украинцев, всех украинок,
– заявил Зеленский.
Что говорили о визите Зеленского в Брюссель накануне
- В издании Euractiv отмечали, что одной из целей визита Зеленского в Европарламент является ускорение переговоров о предоставлении Вооруженным Силам западного вооружения.
- Там также предположили, что после выступления главного законодательного органа ЕС украинский лидер может посетить саммит Европейского Союза.
- В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также подтверждал, что глава нашего государства вынужден был выехать за пределы Украины для того, чтобы побудить Запад в ускоренном режиме и в большем объеме предоставлять нам вооружение.
- Следует сказать, что больше всего украинским воинам на этом этапе войны нужны истребляемые, в частности, летательные аппараты F-16, и дальнобойные ракеты.
- Кроме того, важно, чтобы партнеры укрепляли так называемую "танковую коалицию", ведь это поможет ВСУ удержать оборону Бахмута и других населенных пунктов, которые враг пытается захватить уже длительное время.