Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після захоплення міста росіяни захочуть піти далі.
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Чому українські бійці не виходять з Бахмута
Зеленський зазначив, що на ситуацію навколо Бахмута слід дивитися з точки зору військових і спецслужб.
Усе це питання часу. Під час війни час не має того самого значення. Ми повинні триматися, поки не отримаємо зброю,
– зауважив президент.
За його словами, що зі стратегічної точки зору Бахмут не є дуже важливим, позаяк росіяни повністю зруйнували його артилерією.
"Але якщо вони візьмуть Бахмут, то захочуть піти далі. Це дасть їм перевагу. Питання в тому, що буде після Бахмута", – підсумував глава держави.
Зауважимо, що нещодавно під час пресконференції за результатами саміту Україна – ЄС Зеленський висловив схожу думку – українські війська триматимуть Бахмут до останнього і підуть в контрнаступ після того, як отримають далекобійну зброю.
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Ситуація на фронті: коротко
- Як повідомили в Генштабі ЗСУ, ворог продовжує наступ на окремих ділянках. Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
- У східній частині Бахмута тривають важкі бої. Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, якщо ЗСУ зупинять окупантів поблизу села Іванівське, то оборона західної частини міста буде мати сенс.
- Речник Східного угруповання Збройних сил Сергій Череватий повідомив про те, що кожного дня втрати загарбників поблизу Бахмута йдуть на сотні.
- Максимальна ескалація зараз відбувається в районі Кремінної на Луганщині. Там окупанти наступають постійними хвилями, але ЗСУ дають відсіч та відбивають атаки.
- Своєю чергою, в розвідці Міноборони Великої Британії наголошують, що оперативною метою Росії є захоплення решти частин Донецької області, які утримує Україна.