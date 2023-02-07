Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, українська армія не виводить війська з Бахмута та героїчно обороняє його.

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Бої за Іванівське будуть визначальними

Жданов зазначив, що якщо ЗСУ відіб’ють ворожі атаки поблизу села Іванівське, то продовжать оборону Бахмута. У разі невдачі українським військовим доведеться залишити місто.

"Бої за Іванівське можуть стати кульмінацією Бахмутської оборонної операції. У випадку, якщо ворог буде там зупинений, то оборона західної частини міста Бахмута буде мати сенс", – заявив військовий експерт.

Також він додав, що зараз російські війська хочуть вийти на лінію Мар’їнка – Вугледар для подальшого наступу на Курахове.

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У мобілізованих з псевдореспубліки величезні втрати

Як сказав Олег Жданов, сили військових з тимчасово окупованої частини Донеччини суттєво виснажені. Чоловіків, яких там ловили просто на вулиці та у магазинах, вже майже не залишилось.

Військовий експерт зауважив, що їхні втрати поповнюють мобілізованими у Росії. Він пригадав, що влітку 2022 року російський генштаб заявив про об’єднання сил Росії та псевдореспублік.

"Війська псевдореспублік почали укомплектовувати за рахунок мобілізованих у Росії. "Мобіків" везуть туди і ставлять у стрій в ці частини. Ними поповнюють втрати. Але тільки особовим складом. Техніки у них нема", – говорить він.

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