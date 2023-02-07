Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, украинская армия не выводит войска из Бахмута и героически защищает его.

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Бои за Ивановское будут определяющими

Жданов отметил, что если ВСУ отобьют вражеские атаки возле села Ивановское, то продолжат оборону Бахмута. В случае неудачи украинским военным придется покинуть город.

"Бои за Ивановское могут стать кульминацией Бахмутской оборонной операции. В случае если враг будет там остановлен, то оборона западной части города Бахмута будет иметь смысл", – заявил военный эксперт.

Также он добавил, что сейчас российские войска хотят выйти на линию Марьинка – Угледар для дальнейшего наступления на Курахово.

Жданов о боях на Бахмутском направлении: смотрите видео

У мобилизованных из псевдореспублики огромные потери

Как сказал Олег Жданов, силы военных из временно оккупированной части Донецкой области существенно истощены. Мужчин, которых там ловили прямо на улице и в магазинах, уже почти не осталось.

Военный эксперт отметил, что их потери пополняют мобилизованные в России. Он напомнил, что летом 2022 года российский генштаб заявил об объединении сил России и псевдореспублик.

"Войска псевдореспублик стали укомплектовывать за счет мобилизованных в России. "Мобиков" везут туда и ставят в строй в эти части. Ими пополняют потери. Но только личным составом. Техники у них нет", – говорит он.

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