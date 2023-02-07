Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, украинская армия не выводит войска из Бахмута и героически защищает его.
К теме Почему ВСУ важно удерживать Бахмут: военный аналитик назвал 2 причины
Бои за Ивановское будут определяющими
Жданов отметил, что если ВСУ отобьют вражеские атаки возле села Ивановское, то продолжат оборону Бахмута. В случае неудачи украинским военным придется покинуть город.
"Бои за Ивановское могут стать кульминацией Бахмутской оборонной операции. В случае если враг будет там остановлен, то оборона западной части города Бахмута будет иметь смысл", – заявил военный эксперт.
Также он добавил, что сейчас российские войска хотят выйти на линию Марьинка – Угледар для дальнейшего наступления на Курахово.
Жданов о боях на Бахмутском направлении: смотрите видео
У мобилизованных из псевдореспублики огромные потери
Как сказал Олег Жданов, силы военных из временно оккупированной части Донецкой области существенно истощены. Мужчин, которых там ловили прямо на улице и в магазинах, уже почти не осталось.
Военный эксперт отметил, что их потери пополняют мобилизованные в России. Он напомнил, что летом 2022 года российский генштаб заявил об объединении сил России и псевдореспублик.
"Войска псевдореспублик стали укомплектовывать за счет мобилизованных в России. "Мобиков" везут туда и ставят в строй в эти части. Ими пополняют потери. Но только личным составом. Техники у них нет", – говорит он.
Что происходит в Бахмуте
- На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Спорное, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка и Озаряновка.
- оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут. Но и в этот раз попытка штурма врага провалилась. ВСУ не только ликвидировали захватчиков, но и взяли нескольких в плен.
- Сержант 10 горно-штурмовой бригады Степан Барн сообщил, что активно простреливается направление Константиновка – Бахмут. Чтобы обеспечить там снабжение, нужно пользоваться альтернативными путями.