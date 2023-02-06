Военный эксперт Олег Жданов предположил, что на решение командования украинской армии не выводить войска из Бахмута могут быть некоторые причины. Об этом он рассказал в стриме на своем ютуб-канале. 24 Канал.
Обратите внимание Бахмут становится все более изолированным: британская разведка о ситуации в самой горячей точке фронта
Военный эксперт подчеркнул, что удержание Бахмута украинскими военными решает важные стратегические задачи. И есть 2 причины, почему из города не выводятся войска.
Первая причина: истощение врага
Жданов считает, что украинскому командованию важно удерживать территории и нанести максимальный разгром противнику.
Именно в таких боях российская армия имеет наибольшие потери – в технике и в личном составе,
– заметил он.
По его словам, ВСУ по сравнению с летом удалось в два раза увеличить потери врага в сутки убитыми, а ранеными – еще больше.
"Для нас это выгодно – истощать противника, тем более в столь хорошо укрепленном городе", – подчеркнул собеседник.
Олег Жданов о ситуации в Бахмуте: смотрите видео
Вторая причина: обустройство позиций
Военный эксперт отметил, что вторая причина, по которой держится оборона Бахмута, – предоставить возможность инженерным войскам подготовить рубежи обороны на более выгодных позициях за городом.
Если появится угроза окружения Бахмута, как в Лисичанске и Северодонецке, или, если оккупанты, забросав нас своими телами, заставят отойти, нужно отходить на подготовленный рубеж,
– отметил он.
Тогда, по его словам, для российской армии все начнется сначала: штурм новой подготовленного рубежа и снова большие потери за каждый метр движения по нашей территории.
"Мы провели несколько достаточно успешных контрнаступательных операций, и теперь мы снова проводим оборонную операцию на истощение противника", – подчеркнул Олег Жданов.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Сержант 10 горно-штурмовой бригады Степан Барна сообщил, что активно простреливается направление Константиновка – Бахмут. Чтобы обеспечить поставки, нужно пользоваться альтернативными путями. Он добавил, что так же, если брать направление Славянск – Бахмут. Только непосредственно в районе Бахмута обстреливается сама дорога. Доезд – есть.
- К обороне Бахмута наши защитники готовились своевременно. Поэтому врагу не удастся захватить город. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, продуманная система инженерных заграждений в сочетании с природным ландшафтом превратили Бахмутский район в настоящую неприступную крепость, у стен которой нашла смерть не одна тысяча российских врагов.