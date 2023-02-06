Военный эксперт Олег Жданов предположил, что на решение командования украинской армии не выводить войска из Бахмута могут быть некоторые причины. Об этом он рассказал в стриме на своем ютуб-канале. 24 Канал.

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Военный эксперт подчеркнул, что удержание Бахмута украинскими военными решает важные стратегические задачи. И есть 2 причины, почему из города не выводятся войска.

Первая причина: истощение врага

Жданов считает, что украинскому командованию важно удерживать территории и нанести максимальный разгром противнику.

Именно в таких боях российская армия имеет наибольшие потери – в технике и в личном составе,

– заметил он.

По его словам, ВСУ по сравнению с летом удалось в два раза увеличить потери врага в сутки убитыми, а ранеными – еще больше.

"Для нас это выгодно – истощать противника, тем более в столь хорошо укрепленном городе", – подчеркнул собеседник.

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Вторая причина: обустройство позиций

Военный эксперт отметил, что вторая причина, по которой держится оборона Бахмута, – предоставить возможность инженерным войскам подготовить рубежи обороны на более выгодных позициях за городом.

Если появится угроза окружения Бахмута, как в Лисичанске и Северодонецке, или, если оккупанты, забросав нас своими телами, заставят отойти, нужно отходить на подготовленный рубеж,

– отметил он.

Тогда, по его словам, для российской армии все начнется сначала: штурм новой подготовленного рубежа и снова большие потери за каждый метр движения по нашей территории.

"Мы провели несколько достаточно успешных контрнаступательных операций, и теперь мы снова проводим оборонную операцию на истощение противника", – подчеркнул Олег Жданов.

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