К обороне Бахмута наши защитники готовились заранее. Поэтому врагу не удастся захватить город. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

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Особенности обороны Бахмута

Бахмутский район и сам город нами готовились к обороне раньше времени. Эта местность имеет определенные особенности рельефа. Город окружен господствующими высотами и холмами, которые сами по себе препятствуют врагу,

– рассказал Сырский.

По его словам, продуманная система инженерных заграждений в сочетании с природным ландшафтом превратили Бахмутский район в настоящую неприступную крепость, возле стен которой нашла смерть не одна тысяча российских врагов.

"Мы используем все возможности – как инженерные, так и естественные, чтобы уничтожать лучшие подразделения противника. Битва продолжается", – подчеркнул генерал-полковник.

Какая сейчас ситуация в Бахмуте