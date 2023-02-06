К обороне Бахмута наши защитники готовились заранее. Поэтому врагу не удастся захватить город. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
Важно Сержант рассказал, чего не хватает ВСУ, чтобы оттеснить врага от Бахмута и Угледара
Особенности обороны Бахмута
Бахмутский район и сам город нами готовились к обороне раньше времени. Эта местность имеет определенные особенности рельефа. Город окружен господствующими высотами и холмами, которые сами по себе препятствуют врагу,
– рассказал Сырский.
По его словам, продуманная система инженерных заграждений в сочетании с природным ландшафтом превратили Бахмутский район в настоящую неприступную крепость, возле стен которой нашла смерть не одна тысяча российских врагов.
"Мы используем все возможности – как инженерные, так и естественные, чтобы уничтожать лучшие подразделения противника. Битва продолжается", – подчеркнул генерал-полковник.
Какая сейчас ситуация в Бахмуте
- Относительно отхода ВСУ от Бахмута военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что все зависит от ситуации, складывающейся на поле боя. Решение принимается ввиду того, как она складывается и развивается. Очевидно, если бы ситуация была сверхсложной, например, как в Северодонецке, она была бы принята.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что за последнюю неделю захватчики бросили все силы, чтобы прорвать оборону и окружить Бахмут.
- В Генеральном штабе ВСУ отметили, что в боевых действиях в районе Бахмута фиксируют полное отсутствие координации и взаимодействия между российскими военными и наемниками из ЧВК "Вагнера".
- Кстати, в 93-й отдельной механизированной бригаде Холодный Яр опубликовали фоторепортаж из Бахмута. Украинские защитники продолжают защищать город, который с землей ровняют враги.