Продолжаются достаточно интенсивные и тяжелые боевые действия. Это происходит уже не один день, неделю и даже месяц. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

К теме Как живет город-крепость Бахмут: военные опубликовали фото

ВСУ отбивают атаки

Как акцентирует Мусиенко, российские войска неоднократно пытались обходить Бахмут и попытаться замкнуть кольцо, чтобы создать условия окружения для наших сил. Но эти атаки отражаются.

Британская разведка отмечает, что у украинских сил остаются логистические возможности, чтобы находиться в Бахмуте. Поэтому наши защитники продолжают отражать атаки врага, нанося ему тяжелые потери. "Сегодня это одна из целей пребывания там нашего контингента", – утверждает эксперт.

Что касается вероятности ухода, говорит Мусиенко, то все зависит от ситуации на поле боя. Решение принимается ввиду того, как она складывается и развивается. Очевидно, если бы ситуация была сверхсложной, например, как в Северодонецке, оно было бы принято.

Александр Мусиенко Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Ситуация была схожа тем, что российские войска наступали чрезвычайно большими силами, наши военные оборонялись, сдерживали атаки, обессиливали группировку войск врага, выполняя задачи по обороне всего восточного направления. Но, конечно, когда возникла непосредственная угроза окружения, и русские войска разрушили все, тогда было принято решение отойти. Так же было и в Лисичанске, – объяснил Мусиенко.

На сегодня наше командование, военно-политическое руководство и Верховный Главнокомандующий не видят наличия условий, когда нужно отходить. Поэтому, очевидно, сейчас принято решение, что украинские силы будут в Бахмуте для отражения атак противника в дальнейшем.

Мусиенко подчеркнул, что с февраля 2022 года украинские войска ни разу не оказывались в котле или в окружении. Всегда действовали на опережение и отходили тогда, когда это требовалось. Единственное исключение – Мариуполь. "Но мы знаем, как возникла эта ситуация. Несмотря на это, наши защитники держались очень долго, они очень мощно давали отпор врагу. Только бросив чрезвычайно мощные силы и применив все, враг сумел взять Мариуполь", – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

В других случаях, когда складывалась неблагоприятная ситуация, принималось решение отступать, чтобы спасти контингент войск. По мнению командования, добавляет военный эксперт, сейчас оно иначе.

Оборона Бахмута под угрозой / Обострение в Донецкой области / ПУТИН забрасывает Украину телами: смотрите видео

Как потенциальный уход повлияет на ситуацию

По словам военного эксперта, в случае ухода будет продолжаться борьба. Есть эшелонированная оборона, и продумываются разные сценарии. Если отходишь с одной позиции, то оборону будешь держать с другой, которая укреплена. Главное, уверен Мусиенко, это сохранить боеспособность и боеготовность наших сил, в частности, на Донецком направлении.

"Отошли бы на другие укрепленные рубежи и оттуда отражали бы атаки противника. В то же время в Бахмуте враг бы истощался, а также появлялась бы перспектива перехода в контратаки и освобождения тех направлений, которые пришлось покинуть. Это в перспективе, если бы пришлось отойти", – подчеркнул военный эксперт.

Позиция руководства Украины