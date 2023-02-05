Тривають доволі інтенсивні та важкі бойові дії. Це відбувається вже не один день, тиждень ба навіть місяць. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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ЗСУ відбивають атаки

Як акцентує Мусієнко, російські війська неодноразово намагалися обходити Бахмут та спробувати замкнути кільце, щоб створити умови оточення для наших сил. Але ці атаки відбиваються.

Британська розвідка зауважує, що в українські сили залишаються логістичні можливості, щоб перебувати у Бахмуті. Тому наші захисники продовжують відбивати атаки ворога, завдаючи йому важких втрат. "Сьогодні це одна з цілей перебування там нашого контингенту", – стверджує військовий експерт.

Що ж до ймовірності відходу, говорить Мусієнко, усе залежить від ситуації, яка складається на полі бою. Рішення ухвалюється зважаючи на те, як вона складається та розвивається. Вочевидь, якби ситуація була надскладною, наприклад, як у Сєвєродонецьку, воно було б прийняте.

Олександр Мусієнко Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Ситуація була подібна тим, що російські війська наступали надзвичайно великими силами, наші військові оборонялися, стримували атаки, знесилювали угрупування військ ворога, виконуючи завдання з оборони всього східного напрямку. Але, звичайно, коли постала безпосередня загроза оточення, і російські війська зруйнували усе, тоді було прийняте рішення відійти. Так само було й у Лисичанську, – пояснив Мусієнко.

Станом на сьогодні наше командування, військово-політичне керівництво та Верховний Головнокомандувач не вбачають наявності умов, коли потрібно відходити. Тому, очевидно, зараз прийняте рішення, що українські сили перебуватимуть у Бахмуті для відбиття атак противника надалі.

Мусієнко наголосив, що з лютого 2022 року українські війська жодного разу не опинялися у котлі чи оточенні. Завжди діяли на випередження і відходили тоді, коли це потрібно було. Єдиний виняток – Маріуполь. "Але ми знаємо, як виникла ця ситуація. Попри це, наші захисники трималися надзвичайно довго, вони дуже потужно давали відсіч ворогу. Лише кинувши надзвичайно потужні сили та застосувавши усе, ворог зумів взяти Маріуполь", – відзначив керівник Центру військово-правових досліджень.

В інших випадках, коли складалася несприятлива ситуація, приймалося рішення відступати, щоб врятувати контингент військ. На думку командування, додає військовий експерт, зараз вона інакша.

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Як потенційний відхід вплине на ситуацію

За словами військового експерта, у разі відходу буде тривати боротьба. Є ешелоновано оборона, і продумуються різні сценарії. Якщо відходиш з однієї позиції, то оборону триматимеш з іншої, яка укріплена. Головне, переконаний Мусієнко, це зберегти боєздатність та боєготовність наших сил, зокрема на Донецькому напрямку.

"Відійшли б на інші укріплені рубежі й звідти відбивали б атаки противника. Водночас у Бахмуті ворог знесилювався б, а також з'являлася б перспектива переходу в контратаки й звільнення тих напрямків, які довелося залишити. Це у перспективі, якби довелося відійти", – підкреслив військовий експерт.

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