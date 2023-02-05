В 93-й отдельной механизированной бригаде Холодный Яр опубликовали фоторепортаж из Бахмута.

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"Оккупанты заявляли, что захватят страну за 2 – 3 дня, но только этот город пытаются захватить с лета. Сейчас за Бахмут идут жесткие бои. Пожелаем удачи нашим мужественным воинам, которые с большими усилиями, рискуя жизнью, держат позиции и наносят противнику большие потери", – написали защитники.



Военные в Бахмуте / Фото 93 ОМБр Холодный Яр



Защитник Донецкой области / Фото 93 ОМБр Холодный Яр



В Бахмуте нет уцелевших построек / Фото 93 ОМБр Холодный Яр



Находящиеся в городе-крепости военные / Фото 93 ОМБр Холодный Яр



Быт защитников / Фото 93 ОМБр Холодный Яр



Украинский военный в городе / Фото 93 ОМБр Холодный Яр



Украинцы, обороняющие Донецкую область / Фото 93 ОМБр Холодный Яр



Бахмут превращается в руины / Фото 93 ОМБр Холодный Яр



Военная техника / Фото 93 ОМБр Холодный Яр



Украинцы не отступают из Бахмута / Фото 93 ОМБр Холодный Яр

Ситуация в городе

По информации британской разведки, русские оккупанты стремятся окружить Бахмут. Они имеют незначительные успехи вокруг города.

Разведчики отметили, что у украинских защитников две основные дороги в город – M03 и H32. Эти пути находятся под опасностью огня. Также вагнеровцам удалось захватить трассу, соединяющую Бахмут с Северском. Поэтому Бахмут становится изолированным.

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