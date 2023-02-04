Также они развернули мощные наступательные действия в Лиманском направлении. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Идет снег, но в Бахмуте горячо, - лейтенант Нацгвардии об аде в городе

На этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и оцепления Бахмута,

– отметила Маляр.

Однако благодаря устойчивости ВСУ россияне не добились успехов. Этим заявлением в Минобороны финализировали все официальные сводки с фронта на этой неделе.

Обратите внимание! Из-за того, что оккупанты бросают на Бахмут все силы, они терпят там безумные потери. Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый информировал, что на Бахмутском направлении ежесуточные потери оккупантов идут на сотни.

Какая ситуация в Бахмуте

Захватчики рассказывают, будто захватили Бахмут. В последние месяцы там продолжаются ожесточенные бои. Однако спутниковые снимки показывают, что на самом деле россияне находятся в окрестностях города.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники не отойдут от Бахмута . ВСУ будет деоккупировать захваченную россиянами территорию, однако нам нужно дальнобойное оружие. Сдавать Бахмут никто не будет.

Кстати, под Бахмут захватчики бросают вагнеровцев. Украинские военные рассказывают, что в этом направлении ВСУ уничтожили около 80% вагнеровцев.