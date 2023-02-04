Также они развернули мощные наступательные действия в Лиманском направлении. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Идет снег, но в Бахмуте горячо, - лейтенант Нацгвардии об аде в городе
На этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и оцепления Бахмута,
– отметила Маляр.
Однако благодаря устойчивости ВСУ россияне не добились успехов. Этим заявлением в Минобороны финализировали все официальные сводки с фронта на этой неделе.
Какая ситуация в Бахмуте
Захватчики рассказывают, будто захватили Бахмут. В последние месяцы там продолжаются ожесточенные бои. Однако спутниковые снимки показывают, что на самом деле россияне находятся в окрестностях города.
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники не отойдут от Бахмута . ВСУ будет деоккупировать захваченную россиянами территорию, однако нам нужно дальнобойное оружие. Сдавать Бахмут никто не будет.
Кстати, под Бахмут захватчики бросают вагнеровцев. Украинские военные рассказывают, что в этом направлении ВСУ уничтожили около 80% вагнеровцев.