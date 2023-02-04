Такое мнение 24 Каналу выразил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. В Бахмуте очень жарко, хоть и идет снег.

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Бахмут превращается в Мариуполь.

Сазонов рассказал, что Бахмут обстреливают достаточно давно и крепко. Несколько дней назад за сутки фиксировали 151 обстрел Бахмута и близлежащих районов. Это не вчера началось. Бахмут превращается в Мариуполь, в городе нет ни одного целого дома, его обстреливают достаточно плотно.

Относительно уличных боев. Опять же это не вчера началось. ДРГ проникают, потому что нет сплошной линии фронта, как в Первой или Второй мировой войне, нет линии окопов по всей длине. Наши ДРГ работают в их тылу, их ДРГ проникают в Бахмут и даже дальше, мы их отлавливаем и уничтожаем,

– отметил военнослужащий ВСУ.

Он добавил, что враг проходит в город, ВСУ встречают его. Это действительность. Нет вокруг Бахмута такой плотной линии обороны, по которой никто не проскочит. Маленькие группы профессионалов проскакивают. Есть боевые столкновения, но это началось не вчера.

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Ситуация в Угледаре

По словам политолога, 155 бригада россиян, над которой смеются, это не просто бригада, это морская пехота. Весьма серьезный род войск, прошедший достаточно хорошую подготовку, это морская пехота Тихоокеанского флота. Как раз 3 февраля они решили прорваться небольшой группой в Угледар, морпехи, танк.

"Их встретили ССОшники и ВСУшники 72 бригады. Все, кто пытался прорваться, уничтожены, танк уничтожен еще до того, как успел выстрелить, двоих взяли в плен, оказали медицинскую помощь и передали по ведомству. Итак, люди, разорвавшие на куски морпехов, с частной армией Шойгу разберутся быстрее и жестче", – заметил Сазонов.

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