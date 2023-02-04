Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. У Бахмуті дуже гаряче, хоч і йде сніг.

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Бахмут перетворюється в Маріуполь

Сазонов розповів, що Бахмут обстрілюють досить давно й міцно. Кілька днів тому за добу фіксували 151 обстріл Бахмута і прилеглих районів. Це не вчора почалось. Бахмут перетворюється в Маріуполь, у місті немає жодного цілого будинку, його обстрілюють досить щільно.

Щодо вуличних боїв. Знову ж таки, це не вчора почалось. ДРГ просочуються, бо немає суцільної лінії фронту, як у Першій або Другій світовій війні, немає лінії окопів по всій довжині. Наші ДРГ працюють у їхньому тилу, їхні ДРГ просочуються в Бахмут і навіть далі, ми їх відловлюємо і знищуємо,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Він додав, що ворог проходить у місто, ЗСУ його зустрічають. Це реальність. Немає довкола Бахмута такої щільної лінії оборони, через яку ніхто не проскочить. Маленькі групи професіоналів проскакують. Є бойові зіткнення, але це почалось не вчора.

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Ситуація у Вугледарі

За словами політолога, 155 бригада росіян, над якою сміються, це не просто бригада, це морська піхота. Досить серйозний рід військ, який пройшов досить хорошу підготовку, це морська піхота Тихоокеанського флоту. Якраз 3 лютого вони вирішили прорватись невеликою групою у Вугледар, морпіхи, танк.

"Їх зустріли ССОшники і ЗСУшники 72 бригади. Усі, хто намагався прорватись, знищені, танк знищений ще до того, як встиг вистрілити, двох узяли в полон, надали медичну допомогу й передали по відомству. Тож, люди, які розірвали на шматки морпіхів, з приватною армією Шойгу розберуться швидше й жорсткіше", – зауважив Сазонов.

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