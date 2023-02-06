До оборони Бахмута наші захисники готувались завчасно. Тому ворогу не вдасться захопити місто. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

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Особливості оборони Бахмута

Бахмутський район та саме місто нами готувались до оборони завчасно. Ця місцевість має певні особливості рельєфу. Місто оточене панівними висотами та пагорбами, які самі по собі є перешкодою для ворога,

– розповів Сирський.

За його словами, продумана система інженерних загороджень у поєднанні з природним ландшафтом перетворили Бахмутський район на справжню неприступну фортецю, біля стін якої знайшла смерть не одна тисяча російських ворогів.

"Ми використовуємо всі можливості – як інженерні, так і природні, щоб знищувати найкращі підрозділи противника. Битва триває", – наголосив генерал-полковник.

Яка нині ситуація у Бахмуті