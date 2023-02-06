Про це 24 Каналу розповів сержант 10 гірсько-штурмової бригади Степан Барна. За його словами, жорсткі бої тривають. Загарбники суттєво переважають в артилерії.

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Потрібно більше артилерії

Як наголосив Барна, зараз недоречно говорити в деталях, чого саме не вистачає українським військовим для того, щоб відкинути окупантів від Бахмута, Вугледара та інших населених пунктів Донеччини.

Однак загалом українським військовим суттєво бракує артилерії. Окупанти активно використовують її на цьому напрямку. Українські підрозділи поки не мають можливості давати рівноцінну відповідь.

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Бракує артилерії. Реактивної артилерії. Коли ти на нулі і бачиш кількість прильотів з боку окупантів та яка відповідь з нашого боку йде… На жаль, це не співмірні речі. Не хотів би казати 1 до 10. Бо ситуація набагато критичніша,

– зазначив Барна.

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