Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов. 24 Канал. Россияне используют специальные заградительные отряды, чтобы ловить дезертиров.
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Жданов подчеркнул, что проблема дезертирства в российской армии приобретает массовый характер. Ранее заградительные отряды кадыровцев открывали огонь по беглым заключенным, которые отказывались идти в атаку. Эксперт вспомнил реальные случаи таких расстрелов – показательных убийств, чтобы другие не отказывались уходить в наступление.
Как отлавливают дезертиров
По словам военного эксперта, подобная ситуация происходит сейчас с мобилизованными, однако их не расстреливают.
На Бахмутском направлении наша разведка наблюдает российское подразделение "СОБР" (специальный отряд быстрого реагирования – 24 Канал),
– добавил Жданов.
Задачей этих отрядов является отлов бежавших с поля боя мобилизованных, заметил говорящий.
Он убежден, что "СОБР" отправили именно на Бахмутское направление, ведь там тесная застройка, и если дезертиры прорвутся в другие населенные пункты, поймать их будет уже почти невозможно.
Жданов вспомнил, что на правом берегу Херсона в степной местности мобилизованных дезертиров искали с помощью вертолетов.
Жданов о дезертирстве среди россиян: смотреть видео
Ситуация на Бахмутском направлении: последнее
- В Бахмуте сейчас чрезвычайно сложная ситуация. Несколько дней назад оккупанты 151 раз обстреляли город.
- Военные сообщают, что вокруг населенного пункта построена плотная оборона, поэтому все атаки врага ВСУ отбивают.
- Украинские Силы обороны не отойдут от Бахмута и начнут деоккупировать захваченную россиянами территорию Востока. Это произойдет, если наше государство как можно быстрее получит дальнобойное оружие.