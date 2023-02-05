Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов. 24 Канал. Россияне используют специальные заградительные отряды, чтобы ловить дезертиров.

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Жданов подчеркнул, что проблема дезертирства в российской армии приобретает массовый характер. Ранее заградительные отряды кадыровцев открывали огонь по беглым заключенным, которые отказывались идти в атаку. Эксперт вспомнил реальные случаи таких расстрелов – показательных убийств, чтобы другие не отказывались уходить в наступление.

Как отлавливают дезертиров

По словам военного эксперта, подобная ситуация происходит сейчас с мобилизованными, однако их не расстреливают.

На Бахмутском направлении наша разведка наблюдает российское подразделение "СОБР" (специальный отряд быстрого реагирования – 24 Канал),

– добавил Жданов.

Задачей этих отрядов является отлов бежавших с поля боя мобилизованных, заметил говорящий.

Он убежден, что "СОБР" отправили именно на Бахмутское направление, ведь там тесная застройка, и если дезертиры прорвутся в другие населенные пункты, поймать их будет уже почти невозможно.

Жданов вспомнил, что на правом берегу Херсона в степной местности мобилизованных дезертиров искали с помощью вертолетов.

Жданов о дезертирстве среди россиян: смотреть видео

Ситуация на Бахмутском направлении: последнее