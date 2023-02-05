Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Росіяни використовують спеціальні загороджувальні загони, аби ловити дезертирів
Читайте також Гірше, ніж у Бахмуті: військовий ЗСУ розповів про ситуацію біля Вугледара
Жданов наголосив, що проблема дезертирства в російській армії набуває масового характеру. Раніше загороджувальні загони кадирівців відкривали вогонь по ув'язнених-втікачах, які відмовлялися йти в атаку. Експерт згадав реальні випадки таких розстрілів – показових вбивств, аби інші не відмовлялися йти в наступ.
Як відловлюють дезертирів
За словами військового експерта, подібна ситуація відбувається зараз із мобілізованими, однак їх не розстрілюють.
На Бахмутському напрямку наша розвідка спостерігає російський підрозділ "СОБР" (спеціальний загін швидкого реагування – 24 Канал),
– додав Жданов.
Завданням цих загонів є відловлювання мобілізованих, які втекли з поля бою, зауважив мовець.
Він переконаний, що "СОБР" відправили саме на Бахмутський напрямок, адже там тісна забудова, і якщо дезертири прорвуться в інші населені пункти, то зловити їх буде вже майже неможливо.
Жданов згадав, що на правому березі Херсона в степовій місцевості мобілізованих-дезертирів шукали з допомогою вертольотів.
Жданов про дезертирство серед росіян: дивитись відео
Ситуація на Бахмутському напрямку: останнє
- В Бахмуті зараз надзвичайно складна ситуація. Кілька днів тому окупанти 151 раз обстріляли місто.
- Військові повідомляють, що навколо населеного пункту вибудована щільна оборона, тому всі атаки ворога ЗСУ відбивають.
- Українські Сили оборони не відійдуть від Бахмута та почнуть деокуповувати захоплену росіянами територію Сходу. Це станеться, якщо наша держава якнайшвидше отримає далекобійну зброю.