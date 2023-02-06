Об этом 24 Канала рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, сам по себе Бахмут, по большому счету, никакого стратегического значения не имеет. Однако украинские военные выполняют там очень важную военную задачу.

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ВСУ наносит существенный вред оккупантам

Он назвал две причины, почему так важно для Украины содержать Бахмут:

мы сковываем большое количество русских войск, что делает невозможным их подготовку к наступлению в других местах, там где мы планируем свое контрнаступление;

мы уничтожаем большое количество военнослужащих и техники России. И в последнее время не зеков из ЧВК "Вагнер", а элитные десантные войска и морских пехотинцев.

Мы оставляем Россию без спецназовцев, ведь морская пехота и ВДВ – это силы специальных назначений,

– отметил аналитик.

По его мнению, пока нет необходимости освобождать этот город. Ведь в Бахмуте сейчас сохраняются логистические маршруты поставок боеприпасов из Константиновки, из других городов.

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"Это война, и мы должны понимать, что на войне понесут потери обе стороны. Но мы наносим очень существенный вред оккупантам. А также заставляем их держать там очень большое количество своих вооруженных сил", - подчеркнул Алексей Гетьман.

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