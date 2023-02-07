В Генштабе ВСУ обнародовали актуальную информацию с фронта. 24 Канал публикует карту боевых действий по состоянию на 7 февраля.
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Российские террористы продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру
За прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара. Кроме того, оккупанты совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей. К сожалению, есть жертвы среди населения.
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Оккупанты пытаются наступать на 5 направлениях
Захватчики продолжают перегруппировку на отдельных участках фронта. Основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Силы обороны Украины мощно трещат врага
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Железнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.
Украинская авиация нанесла еще 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага и 2 удара по позициям ЗРК. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы противника.
Что происходит на фронте: смотрите карту
В Херсонской области российские военные захватили психоневрологический дом-интернат
Для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими, враг обустроил очередной военный госпиталь в Херсонской области.
На первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната разместили военнослужащих вооруженных сил России, а гражданских пациентов перевели на другие этажи. Медицинское оборудование оккупанты изъяли и перевезли из районной больницы населенного пункта Великая Лепетиха,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
Что происходит на разных направлениях фронта
- На Волынской, Полесской, Северской и Слобожанской – наступательных группировок противника не обнаружено. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелка, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная – Харьковской.
- На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
- На Лиманском –под обстрелом Терны Донецкой области, Краснопоповка, Кременная и Диброва – Луганской.
- На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Озаряновка.
- На Авдеевском – удары врага получили Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.
- На Новопавловском – вражеские обстрелы зафиксированы по Угледару, Пречистовке, Золотой Ниве и Нескучному Донецкой области.
- В Запорожском направлении российские военные обстреляли районы 23 населенных пунктов. В частности, Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Степное в Запорожье и Великомихайловка Днепропетровской области.
- На Херсонском – минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы 19 населенных пунктов. Среди них Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Милово, Антоновка и Херсон.