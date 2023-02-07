В Генштабе ВСУ обнародовали актуальную информацию с фронта. 24 Канал публикует карту боевых действий по состоянию на 7 февраля.

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Российские террористы продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру

За прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара. Кроме того, оккупанты совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей. К сожалению, есть жертвы среди населения.

Обратите внимание! На всей территории Украины остается высокой угроза российских авиационных и ракетных ударов. Во время сигнала воздушной тревоги не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии.

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Оккупанты пытаются наступать на 5 направлениях

Захватчики продолжают перегруппировку на отдельных участках фронта. Основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Силы обороны Украины мощно трещат врага

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Железнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

Украинская авиация нанесла еще 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага и 2 удара по позициям ЗРК. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы противника.

Что происходит на фронте: смотрите карту

В Херсонской области российские военные захватили психоневрологический дом-интернат

Для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими, враг обустроил очередной военный госпиталь в Херсонской области.

На первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната разместили военнослужащих вооруженных сил России, а гражданских пациентов перевели на другие этажи. Медицинское оборудование оккупанты изъяли и перевезли из районной больницы населенного пункта Великая Лепетиха,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Что происходит на разных направлениях фронта