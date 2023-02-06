Про це в ефірі 24 каналу розповів сержант 10 гірсько-штурмової бригади Степан Барна. Він зазначив, що не знає 100, 200 чи 300 тисяч військових різного рівня підготовки вже залучила Росія, проте вони вже ведуть бойові дії на східному напрямку нашої держави.

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Степан Барна зазначив, що ворог не рахується, ані з кількісними показниками, ані особистими показниками, що стосується збройних сил Росії.

Він акцентував, що тиск, який здійснюється на українські позиції, змушує робити певні кроки, які спрямовані на покращення принаймні ландшафтно-рельєфних обставин, умов, позицій ЗСУ. Це необхідно, аби зберегти життя українського солдата.

Хотів би зазначити, що це відбувається в умовах цілодобових обстрілів реактивною та ствольною артилерією, танками, авіацією, мінометами,

– наголосив Степан Барна.

"Головне завдання сьогодні – максимально мобілізувати людський ресурс для українських Збройних сил, аби не допустити подальшого просування російського окупанта на території України", – розповів Барна.

Дивіться повне відео зі Степаном Барною на ютубі 24 каналу:

Бахмутський напрямок

Сержант повідомив, що активно прострілюється напрямок Костянтинівка – Бахмут. Аби там забезпечити постачання, треба користуватися альтернативними шляхами.

"Так само, якщо беремо напрямок Словʼянськ – Бахмут. Тільки безпосередньо в районі Бахмута обстрілюється сама дорога. Доїзд – є", – додав Степан Барна.

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