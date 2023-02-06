Відомо, що намагалися провести штурмову операцію загарбники під Бахмутом 5 лютого. Вони спробували атакувати позиції прикордонників на околицях міста, а також прорвати лінію оборони. Але ворог зазнав втрат, а кілька його бійців стали полоненими.

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Десятки ліквідованих загарбників

Як розповідають у ДПСУ, окупанти змогли добігти до приміських споруд. До цього на них очікував мінометний обстріл, внаслідок якого загарбники зазнали втрат. Атакувальну хвилю ворога вдалося зупинити загороджувальним вогнем з автоматичних гранатометів.

Що ж стосується малих ворожих груп, то їх ліквідували у ближньому бою. Відомо, що під час зачистки до полону потрапили один вагнерівець та мобілізований з Татарстану. Одного з них окупанти залишили помирати просто неба, адже він зазнав поранень. Полоненим, згідно з міжнародними конвенціями, надали медичну допомогу. Після цього їх передали до уповноважених органів.

Прикордонники взяли у полон вагнерівця і мобілізованого / Фото ДПСУ

Пройдімося по втратах цієї жалюгідної спроби штурму. Нашим захисникам вдалося знищити 9 загарбників. Ще 15 зазнали поранень.

Зауважимо, що цієї ночі наші військові знищували ворога також на Півдні. Вдалося ліквідувати не лише дві ДРГ, а й катери російських бійців.

Мінус катери та дві ДРГ

Про це під час телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що для Росії Південь України все ще залишається пріоритетним.

За її словами, окупанти продовжують з допомогою диверсійних груп "промацувати нашу оборону". Цим загарбники займаються у напрямку Дніпра, на островах. Там росіяни намагаються облаштувати спостережні пости. Але цієї ночі противнику не надто пощастило. Він залишився без двох катерів і двох диверсійно-розвідувальних груп.

Наостанок нагадаємо, що станом на ранок 6 лютого знищити вдалося 132 160 російських загарбників. Лиш за минулу добу на "концерт Кобзона" відправили 870 окупантів. Наголошуємо, що це приблизні цифри. Точно підрахувати ліквідованих ворогів у зонах ведення бойових дій просто неможливо.