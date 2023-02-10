Владимир Зеленский во второй раз с момента полномасштабного вторжения уехал за пределы страны. 9 февраля президент Украины посетил Европарламент, где сорвал бурные аплодисменты.
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Литовская политика выделила речь Зеленского
Раса Юкнявичене появилась в Европарламенте в вышиванке. Также она выделила речь Зеленского в Европарламенте.
Политика не пришла в украинской вышиванке / Фото из фейсбука депутата
Зеленский сегодня не только Президент Украины, он – Президент всего свободного мира. Это ощущалось в пленарном зале, когда он выступал перед нами и перед всей Европой.
– написала она.
Юкнявичене подчеркнула, что речь Зеленского была о Европе, "о том, что Украина возвращается домой, о том, что она защищает свой европейский образ жизни, свободу быть другим, свободу выбирать, экономическое и социальное благосостояние".
Политика также отметила, что после выступления Владимира Зеленского в парламенте был такой ажиотаж, которого она раньше не видела.
Все сотрудники администрации и советники собрались в вестибюль перед пленарным залом, чтобы хоть краем глаза увидеть украинских героев! Но войну еще не выиграли. Мы должны сделать даже больше, чем сделали к этому моменту,
– добавила Юкнявичене.
Второй зарубежный визит Зеленского: главное
- 8 февраля Владимир Зеленский прилетел в Великобританию. Он встретился с премьером страны Риши Сунаком. Более того, украинский лидер выступил в Вестминстерском дворце Великобритании.
- После этого глава государства улетел во Францию, где провел переговоры с президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.
- Далее Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон полетели вместе в Брюссель. Там украинский лидер выступил с речью в Европарламенте. Среди прочего говорил об истребителях и ракетах. Подробнее читайте здесь.
- Потом, по дороге из Брюсселя Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой.