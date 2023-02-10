Глава государства обсудил с Анджеем Дудой последние события в Украине. Об этом сообщила канцелярия президента Польши.

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Что известно о встрече двух президентов

Владимир Зеленский встретился с Анджеем Дудой в четверг, 9 февраля, в Жешуве. Президент Украины сообщил о своей дипломатической деятельности в Брюсселе и других европейских столицах.

Переговоры касались безопасности в регионе. Президенты обсудили текущую ситуацию на фронте и безопасности в нашем регионе и необходимости дальнейших совместных действий военной поддержки,

– добавили в канцелярии польского президента.

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