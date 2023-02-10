Глава держави обговорив з Анджеєм Дудою останні події в Україні. Про це повідомила канцелярія президента Польщі.

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Що відомо про зустріч двох президентів

Володимир Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою у четвер, 9 лютого, у Жешуві. Президент України повідомив про свою дипломатичну діяльність у Брюсселі та інших європейських столицях.

Переговори також стосувалися безпеки в регіоні. Президенти обговорили поточну ситуацію на фронті та в безпеки в нашому регіоні та необхідності подальших спільних дій військової підтримки,

– додали в канцелярії польського президента.

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