Про це Володимир Зеленський повідомив партнерам під час спільної вечері за зачиненими дверима, пише німецьке видання. Союзники запевнили, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно.

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Деталі розмови Зеленського з Шольцом і Макроном

Як повідомляє Bild, Володимир Зеленський під час вечірньої зустрічі у Парижі з канцлером Німеччини та президентом Франції наголосив партнерам, що Україні життєво необхідне важке далекобійне озброєння та винищувачі. Від цього, за словами глави української держави, напряму залежить тривалість кровопролитної війни, яку розпочала Росія.

Франція та Німеччина мають потенціал, щоб переломити ситуацію, і саме так я бачу наші сьогоднішні переговори. Чим швидше ми отримаємо важке озброєння великої дальності, а наші пілоти отримають сучасні літаки, тим швидше закінчиться російська агресія,

– констатував Зеленський.

На це президент Франції відповів, що Росія ні в якому разі не має виграти цю війну. Макрон також додав, що Париж і Берлін надаватимуть військову допомогу українському народу до переможного кінця.

Водночас Шольц зауважив, що саміт Євросоюзу "надішле потужний сигнал солідарності з Києвом". До слова, 9 лютого у Брююселі відбудеться саміт країн ЄС, куди Зеленський також завітає.

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