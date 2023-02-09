Велика Британія може першою оголосити про передачу літаків. Про це для 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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"Є 2 позиції, які можуть нам передати без великих збитків для себе. Це вертоліт Apache, щоб прикривати танки Challenger 2. Вони добре працюють в парі. Також винищувачі Typhoon. Просто їх не дуже багато. Велика Британія має їх трохи більше сотні. Проте літаків 12 вони могли б нам передати", – сказав Світан.

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Скільки винищувачів Typhoon є у світі

За словами Світана, винищувач Typhoon набагато дорожчий, ніж навіть F16, але доволі якісний. Експерт зазначив, що техніка є багатофункціональною й може працювати й по землі як штурмовик і бомбардувальник, так і в небі як перехоплювач.

Typhoon є не лише у Великої Британії. Він є основним літаком Євросоюзу. Також техніку мають країни Близького Сходу. Винищувачів Typhoon створили понад 600 одиниць. Думаю, на цю техніку можна ставити, як і на літаки F16, – сказав Світан.

Навчання пілотів

Світан розповів, що навчання на Typhoon залежить від професійного рівня пілота. Якщо це курсант, який тільки починає вчитися, то йому треба витратити 4 – 5 років, а згодом треба дійти до рівня льотчика, який має виконувати бойові завдання. Тобто це все займе до 10 років.

"Швидше всього, відберуть пілотів, які вже можуть виконувати завдання на винищувачах і вчитимуть їх до пів року. Сам по собі Typhoon не є надскладною машиною, тому проблем великих не буде", – вважає Світан.

Він зазначив, що якщо наші пілоти вже вчилися керувати винищувачами Typhoon, то разом з танками Challenger можемо одразу побачити і літаки.

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Ефективна частина тріади

Військовий експерт розповів, що коли Велика Британія оголосить про передачу літаків, то до неї може приєднатися Німеччина. Схожа історія відбулася з танками.

"Велика Британія може собі дозволити оголосити про Challenger і про Apache. Цей гелікоптер дуже потрібен для пари Challenger – Marder чи Challenger – Bradley. Це саме та тріада, яка потрібна для наступу", – додав Світан.