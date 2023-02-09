Великобритания может первой объявить о передаче самолетов. Об этом для 24 Канала рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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"Есть 2 позиции, которые могут нам передать без больших убытков для себя. Это вертолет Apache, чтобы прикрывать танки Challenger 2. Они хорошо работают в паре. Также истребители Typhoon. Просто их не очень много. Великобритания имеет их чуть больше сотни. Однако самолетов 12 они могли бы нам передать", – сказал Свитан.

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Сколько истребителей Typhoon есть в мире

По словам Свитана, истребитель Typhoon гораздо дороже, чем даже F16, но достаточно качественный. Эксперт отметил, что техника многофункциональна и может работать и по земле как штурмовик и бомбардировщик, так и в небе как перехватчик.

Typhoon есть не только в Великобритании. Он является основным самолетом Евросоюза. Также у техники есть страны Ближнего Востока. Истребителей Typhoon создали более 600 единиц. Думаю, на эту технику можно ставить, как и на самолеты F16, – сказал Свитан.

Обучение пилотов

Свитан рассказал, что обучение на Typhoon зависит от профессионального уровня пилота. Если это курсант, только начинающий учиться, то ему нужно потратить 4 – 5 лет, а впоследствии нужно дойти до летчика, который должен выполнять боевые задания. То есть, это все займет до 10 лет.

"Скорее всего, отберут пилотов, которые уже могут выполнять задачи на истребителях и будут учить их до полугода. Сам по себе Typhoon не сверхсложная машина, поэтому проблем больших не будет", – считает Свитан.

Он отметил, что если наши пилоты уже учились руководить истребителями Typhoon, то вместе с танками Challenger мы можем сразу увидеть и самолеты.

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Эффективная часть триады

Военный эксперт рассказал, что когда Великобритания объявит о передаче самолетов, то к ней может присоединиться Германия. Похожая история произошла с танками.

"Великобритания может себе позволить объявить о Challenger и об Apache. Этот вертолет очень нужен для пары Challenger – Marder или Challenger – Bradley. Это именно та триада, которая нужна для наступления", – добавил Свитан.