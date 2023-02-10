Володимир Зеленський вдруге з моменту повномасштабного вторгнення виїхав за межі країни. 9 лютого президент України відвідав Європарламент, де зірвав бурхливі оплески.

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Литовська політикиня виокремила промову Зеленського

Раса Юкнявічене з'явилася в Європарламенті у вишиванці. Також вона виокремила промову Зеленського в Європарламенті.



Політикиня прийшла в українській вишиванці / Фото з фейсбуку депутатки

Зеленський сьогодні не тільки Президент України, він Президент всього вільного світу. Це відчувалося в пленарному залі, коли він виступав перед нами і перед всією Європою,

– написала вона.

Юкнявічене наголосила, що промова Зеленського була про Європу, "про те, що Україна повертається додому, про те, що вона захищає свій європейський спосіб життя, свободу бути іншим, свободу обирати, економічний і соціальний добробут".

Політикиня також зазначила, що після виступу Володимира Зеленського в парламенті був такий ажіотаж, якого вона раніше не бачила.

Усі співробітники адміністрації та радники зібралися у вестибюль перед пленарним залом, щоб хоч краєм ока побачити українських героїв! Але війну ще не виграли. Ми повинні зробити навіть більше, ніж зробили до цього моменту,

– додала Юкнявічене.

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