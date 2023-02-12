Об этом 24 Каналу рассказал журналист Дмитрий Гордон. По его словам, россияне – это дикие люди.

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История создания русского народа

Дмитрий Гордон рассказал, что то, как сегодня мир видит россиян, результат влияния на них истории.

"Живут люди, начинается революция 1917 год, за ней гражданская война, погибают миллионы людей. Это в стране, где уже во время Первой мировой войны погибли многие миллионы", – подчеркнул он.

По его словам, потом начинается коллективизация, Голодомор.

"9 миллионов людей - это не просто людей, это же лучшие и состоятельные", – пояснил он.

Журналист отметил, что погибали те, кто умел работать на земле. Далее россиян ожидало раскулачивание, а затем еще ряд явлений.

Философские пароходы – миллионы людей покинули Россию, уехали по всем мирам, потому что понимали, что ничего из России уже не будет,

– сосредоточил внимание он.

По мнению журналиста, на очереди у россиян был геноцид и Вторая мировая война, в результате чего погибли десятки миллионов человек.

"И как результат мы имеем этот русский народ", – подчеркнул Гордон.

Однако журналист подчеркнул, что никогда не скажет, что любой народ плохой.

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В чем беда россиян

Дмитрий Гордон подчеркнул, что не весь русский народ плохой.

В каждом народе есть свои подонки и есть свои гении. Так случилось, что в русском народе подавляющее большинство подонков,

– рассказал он.

По его мнению, это люди, которые провоцировали войну против Украины, ее подпитывали. Сейчас они и радуются тому, что украинцев убивают, на наши города и села летят бомбы и отсутствует свет, вода, интернет.

"Сегодня мы видим, что это дикий народ, состоящий преимущественно из рабов, которые терпеливо смотрят, как их цари издеваются над соседней страной, что не сделала им ничего плохого", – подчеркнул Дмитрий Гордон.

Он сообщил, что у россиян имперские фантомные боли. Они очень хотят восстановления Советского Союза, хотя это невозможно.

История перечеркнет эти намерения. Это просто на голову не налезет. Как можно соединить соединение? Дикие люди!

– добавил он.

По его мнению, единственный путь убедить россиян – это победа Украины с помощью героизма украинских защитников и западного оружия.

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