Очевидно, в руководстве враждебного государства уже случился раскол, ведь российские "элиты" не могут разделить между собой славу от побед, которых и так нет. 24 Канал со ссылкой на источники в спецслужбах информирует о том, что кремлевским пропагандистам приказали "убрать" главаря "Вагнера" из телеэфиров и прессы.
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О Шойгу – только хорошо, о Пригожине – никак
В распоряжении редакции появились методички, в которых ясно указано, как нужно кремлевским псам освещать полномасштабную войну России против Украины. Там говорится не только о Пригожине, но и, скажем, о бывшем командующем оккупационных войсках Сергее Суровикине. Его необходимо упоминать исключительно в нейтральном контексте.
А вот о лидере ЧВК и его наемниках приказано не говорить совсем. В случае, когда это невозможно, следует использовать формулировку не "участники батальона Пригожина", а – "добровольцы штурмовых отрядов".
Не цитировать в материалах средств массовой информации и на площадках в сети Интернет заявлений Евгения Пригожина о ситуации в зоне проведения "Специальной военной операции" на территории Украины,
– говорится в документе.
Также в темниках путинским псевдоинформаторам "предлагают" каждый раз акцентироваться именно на "успешной работе" главы министерства обороны Шойгу. Пропагандисты должны петь панегирики начальнику Генштаба Вооруженных сил России – то есть новому командующему оккупационных войск Валерию Герасимову – и его подопечным военачальникам.
Пропагандистам в России приказали не упоминать о Пригожине / Информация 24 Канала
Шойгу должны восхвалять в телеэфирах / Данные 24 Канала
Пригожин собирается "захватывать" Европу
- Несмотря на очевидные недоразумения внутри российских "элит", главарь "Вагнера" на людях намекает, что вообще ни за что "не переживает". Собственно, недавно он даже давал интервью, в котором своим ртом озвучил очередную порцию маразма.
- Пригожин заявил, что на захват всей Украины его наемникам может понадобиться до трех лет, однако на этом они не остановятся и пойдут дальше на Европу – вплоть до пролива Ла-Манш.
- Воспринимать это серьезно, очевидно, не следует, ведь через год после начала широкомасштабной войны оккупантам не удалось добиться никаких успехов на поле бои. Распад России не за горами и похоже, что к этому прилагаются также внутри враждебного государства.