Очевидно, в керівництві ворожої держави уже трапився розкол, адже російські "еліти" не можуть розділити між собою славу від "перемог", яких і так немає. Власне, 24 Канал з посиланням на джерела в спецслужбах інформує про те, що кремлівським пропагандистам наказали "прибрати" ватажка "Вагнера" з телеефірів та преси.

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Про Шойгу – лише добре, про Пригожина – ніяк

У розпорядженні редакції з'явилися методички, у яких чітко вказано, як потрібно кремлівським псам висвітлювати повномасштабну війну Росії проти України. Там мовиться не тільки про Пригожина, а й, скажімо, про колишнього командувача окупаційних військ Сєргєя Суровікіна. Його необхідно згадувати винятково в нейтральному контексті.

А от про лідера ПВК та його найманців наказано не говорити зовсім. У випадку, коли це неможливо, слід вживати формулювання "не учасники батальйону Пригожина", а – "добровольці штурмових загонів".

Не цитувати у матеріалах засобів масової інформації та на майданчиках у мережі Інтернет заяв Євгенія Пригожина щодо ситуації у зоні проведення "Спеціальної військової операції" на території України,

– йдеться у документі.

Також у темниках путінським псевдоінформаторам "пропонують" кожного разу акцентувати саме на "успішній роботі" глави міністерства оборони Шойгу. Пропагандисти мають постійно співати панегірики начальникові Генштабу Збройних сил Росії – себто новому командувачу окупаційних військ Валерію Герасимову – та його підопічним воєначальникам.

Пропагандистам у Росії наказали не згадувати про Пригожина / Інформація 24 Каналу

Шойгу мають вихваляти в телеефірах / Дані 24 Каналу

Пригожин збирається "захоплювати" Європу