Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, російський диктатор поступово втрачає авторитет серед свого оточення.
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Також кількість сфер, які все ще перебувають під контролем Путіна, суттєво зменшилася.
"Путін і далі в цілому тримає країну в підпорядкуванні. Однак він все менше й менше контролює ключові процеси", – зауважив Яковенко.
Владімір Путін ніяк не впливає на хід війни в Україні
За словами журналіста, зокрема, російський диктатор не може контролювати багато чого, що пов'язане з війною в Україні. Як зазначив Яковенко, коли йдеться про війну, то тут відбувається не монолог, а навіть певний діалог, у якому Україна все більше й більше перехоплює ініціативу.
"Хоча зараз ініціативу на полі бою тимчасово перехопила Росія, однак тут немає ніяких заслуг Путіна. Адже він ніяк не впливає на ситуацію на фронті", – сказав журналіст.
Ігор Яковенко розповів про ситуацію у Кремлі: дивіться відео
Диктатор втрачає контроль над армією
Він додав, що російський диктатор вже поступово втрачає контроль над російською армією.
Зараз у Росії відбувається процес приватизації армії. Путін не контролює частину військ, зокрема, приватні військові компанії,
– сказав Яковенко.
За його словами, очільник Кремля не може контролювати:
- ПВК "Вагнера";
- загони бойовиків Рамзана Кадирова;
- приватні військові компанії, яких у Росії вже створили понад два десятки.
Остання сторінка в історії Росії
Також, як зазначив журналіст, диктатор навряд чи контролює економіку. Адже за січень доходи бюджету Росії знизилися на 35%.
Путін контролює все менше сфер. Однак в цілому поки тримає країну. І буде утримувати її до серйозної воєнної поразки від української армії,
– сказав Яковенко.
Він додав, що весняний наступ української армії, яка отримає озброєння НАТО, призведе до того, що диктатор перестане контролювати будь-що у Росії.
"А далі, ймовірніше за все, почнеться смута, яка переросте у мафіозну війну. Це буде нова, і, ймовірно, остання сторінка в історії Росії", – наголосив журналіст.
Що відбувається у Росії: коротко
- Роскомнадзор веде систематичний моніторинг соцмереж у Росії та вишукує тих, хто залишає образливі слова в адресу Путіна у коментарях та публікаціях. У відомства навіть є службова записка, в якій перелічені заборонені слова, якими не можна називати диктатора.
- Росіяни відзначатимуть річницю вторгнення до України 22 лютого. На стадіоні "Лужники" організовують концерт, на який, ймовірно, приїде і сам Владімір Путін.
- Також, ймовірно, 22 лютого російський диктатор Владімір Путін збирається звернутися з посланням до парламенту.