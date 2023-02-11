Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, російський диктатор поступово втрачає авторитет серед свого оточення.

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Також кількість сфер, які все ще перебувають під контролем Путіна, суттєво зменшилася.

"Путін і далі в цілому тримає країну в підпорядкуванні. Однак він все менше й менше контролює ключові процеси", – зауважив Яковенко.

Владімір Путін ніяк не впливає на хід війни в Україні

За словами журналіста, зокрема, російський диктатор не може контролювати багато чого, що пов'язане з війною в Україні. Як зазначив Яковенко, коли йдеться про війну, то тут відбувається не монолог, а навіть певний діалог, у якому Україна все більше й більше перехоплює ініціативу.

"Хоча зараз ініціативу на полі бою тимчасово перехопила Росія, однак тут немає ніяких заслуг Путіна. Адже він ніяк не впливає на ситуацію на фронті", – сказав журналіст.

Ігор Яковенко розповів про ситуацію у Кремлі: дивіться відео

Диктатор втрачає контроль над армією

Він додав, що російський диктатор вже поступово втрачає контроль над російською армією.

Зараз у Росії відбувається процес приватизації армії. Путін не контролює частину військ, зокрема, приватні військові компанії,

– сказав Яковенко.

За його словами, очільник Кремля не може контролювати:

ПВК "Вагнера";

загони бойовиків Рамзана Кадирова;

приватні військові компанії, яких у Росії вже створили понад два десятки.

Остання сторінка в історії Росії

Також, як зазначив журналіст, диктатор навряд чи контролює економіку. Адже за січень доходи бюджету Росії знизилися на 35%.

Путін контролює все менше сфер. Однак в цілому поки тримає країну. І буде утримувати її до серйозної воєнної поразки від української армії,

– сказав Яковенко.

Він додав, що весняний наступ української армії, яка отримає озброєння НАТО, призведе до того, що диктатор перестане контролювати будь-що у Росії.

"А далі, ймовірніше за все, почнеться смута, яка переросте у мафіозну війну. Це буде нова, і, ймовірно, остання сторінка в історії Росії", – наголосив журналіст.

Що відбувається у Росії: коротко