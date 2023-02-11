Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, упродовж року повномасштабної війни виступи Путіна серйозно здеградували. Почалося все з великого виступу на стадіону, а потім все йшло гірше й гірше.

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Як змінилися промови Путіна

Як вважає Шейтельман, промови російського диктатора постійно "ходять по колу". То туди входить затягнута історична частина на годину про "рюрікавічєй", а потім бравада про "рускій дух". Інколи все обмежується просто занудною історичною маячнею.

На думку Шейтельмана, все через те, що Путін перебуває у двох станах. У нього дійсно є проблеми. Це залежить від його стану.

Не знаю, чи це через ліки, чи через хвороби. Видно, що він психічно неврівноважена людина. Не кожен день він однаковий. Ось ми бачимо Зеленського. І це той самий Зеленський, який виступав перед Конгресом США. Не відрізняється по душевному стану та внутрішній енергетиці. В Путіна такого немає. В нього 2 стани, які перемикаються. Побачимо, що буде 22 лютого,

– зазначив Шейтельман.

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