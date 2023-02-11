Про це 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович. Він вважає, що Росія може це зробити і на позитивному настрої, якщо окупанти зможуть захопити Бахмут.

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Але, на його думку, оголошення Путіним "вітчизняної чи священної війни" більше буде пов'язано якраз з поразками російської армії.

"Якщо окупанти побачать, що ситуація катастрофічна, вони нічого не змогли зробити і втратили всі можливості, адже незабаром вже березень і наступ росіяни вести не зможуть, то вони можуть виходити з цієї ситуації таким чином", – запевнив Рейтерович.

Політолог припускає, що в такому випадку Путін може вдатися таких заяв про "священну війну".

Проте важливий момент, що таким заявам, швидше за все, будуть передувати якісь провокації, які Росія влаштує на своїй території, щоб сказати, нібито вони "не хотіли, але українці вже на них нападають, тому треба реагувати на це",

– пояснив Рейтерович.

За його словами, такі варіанти можуть бути, але Путін обмежиться загальними фразами про те, що ця війна надовго і треба готуватися до погіршення ситуації.

"Російський диктатор заявить, що всі повинні згуртуватися довкола влади та армії і робити все для фронту та перемоги. Швидше за все, це будуть ключові заяви на його зверненні", – сказав політолог.

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До слова, раніше деякі європейські лідери заявляли, що з російським диктатором Владіміром Путіним можна домовитися. Проте Україна зайняла свою позицію – жодних переговорів з Росією. Нарешті це почав розуміти і Захід, там вважають, що Путіна дійсно треба знищувати. Чому Захід хоче закінчення війни – читайте у статті.