Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович. Он считает, что Россия может это сделать и на положительном настроении, если оккупанты смогут захватить Бахмут.

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Но, по его мнению, объявление Путиным "отечественной или священной войны" больше будет связано как раз с поражением русской армии.

"Если оккупанты увидят, что ситуация катастрофическая, они ничего не смогли сделать и потеряли все возможности, ведь вскоре уже март и наступление россияне вести не смогут, то они могут исходить из этой ситуации таким образом", – заверил Рейтерович.

Политолог предполагает, что в таком случае Путин может прибегнуть к таким заявлениям о "священной войне".

Однако важный момент, что таким заявлениям, скорее всего, будут предшествовать какие-то провокации, которые Россия устроит на своей территории, чтобы сказать, что они "не хотели, но украинцы уже на них нападают, поэтому нужно реагировать на это",

– объяснил Рейтерович.

По его словам, такие варианты могут быть, но Путин ограничится общими фразами о том, что эта война надолго и нужно готовиться к ухудшению ситуации.

"Российский диктатор заявит, что все должны сплотиться вокруг власти и армии и делать все для фронта и победы. Скорее всего, это будут ключевые заявления по его обращению", – сказал политолог.

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Кстати, ранее некоторые европейские лидеры заявляли, что с российским диктатором Владимиром Путиным можно договориться. Однако Украина заняла свою позицию – никакие переговоры с Россией. Наконец-то это начал понимать и Запад, там считают, что Путина действительно нужно уничтожать. Почему Запад хочет окончания войны – читайте в статье.