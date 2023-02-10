Во-первых, 23 февраля – это "праздник" для российских военных, которые пока еще могут его отмечать. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

Заметьте Король – голый: в России начались необратимые процессы разрушения путинского режима

Зачем Путину выступление 22 февраля

Политолог предложил родным российских военных в честь такого "большого праздника" устроить автомитинг на машинах Lada. "Они могут соединиться в единую колонну как символ крепости российской армии", – сказал Давыдюк.

Напомним, что близкие погибших на войне оккупантов скупают за "гробовые" от российских властей автомобили отечественного завода "АвтоВАЗ" Lada. Более того, они делали это настолько активно, что на автомобильном рынке страны-агрессора произошел очень "непредсказуемый" сбой.

Во-вторых, 24 февраля – годовщина полномасштабного вторжения в Украину. Символизм выступления Путина 22 февраля в том, что ему необходим третий "праздник", чтобы как-то перебить предыдущие два. Кроме того, по мнению политолога, 23 – 24 февраля российский диктатор может действительно совершить новую атаку на Украину.

Но опять же – все эти стадионные вещи в стиле Гитлера уже не работают,

– отметил Давидюк.

По его словам, для Украины это не имеет значения, поскольку российская политическая пропагандистская машина уже давно сломалась. Она не работает ни снаружи, ни внутри России. В то же время, украинские защитники будут продолжать освобождать очередные населенные пункты от российских захватчиков и двигаться к освобождению всего государства.

Давыдюк предположил, о чем будет говорить Путин 22 февраля: смотрите видео

Чего ждать от России 24 февраля

Менее чем через три недели проходит год от начала полномасштабного вторжения России в Украину. Глава Кремля очень верит в сакральность дат и хочет добиться хоть каких-то результатов в войне против Украины до этого времени.

Политолог из Германии Игорь Эйдман отметил, что убеждение о необходимости непременно что-то захватить к определенному празднику – отражение советской парадигмы в мировоззрении россиян. По словам политолога, в СССР всегда было очень важно отрапортовать или добиться каких-либо успехов до определенной даты.

Читайте также ЕС готовит "сюрприз" для России к 24 февраля, – Жданов

Это характерно и для российского диктатора. Однако пока это не приводило ни к какому-либо положительному для него результату, а причиной этому, в частности является спешка.

"Я надеюсь, если Путин и сейчас пойдет по советской традиции и попытается на 24 февраля что-нибудь такое сделать, то это будет авантюра и ни к чему хорошему для российского войска она не приведет", – отметил Эйдман.