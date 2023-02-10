Во-первых, 23 февраля – это "праздник" для российских военных, которые пока еще могут его отмечать. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.
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Зачем Путину выступление 22 февраля
Политолог предложил родным российских военных в честь такого "большого праздника" устроить автомитинг на машинах Lada. "Они могут соединиться в единую колонну как символ крепости российской армии", – сказал Давыдюк.
Во-вторых, 24 февраля – годовщина полномасштабного вторжения в Украину. Символизм выступления Путина 22 февраля в том, что ему необходим третий "праздник", чтобы как-то перебить предыдущие два. Кроме того, по мнению политолога, 23 – 24 февраля российский диктатор может действительно совершить новую атаку на Украину.
Но опять же – все эти стадионные вещи в стиле Гитлера уже не работают,
– отметил Давидюк.
По его словам, для Украины это не имеет значения, поскольку российская политическая пропагандистская машина уже давно сломалась. Она не работает ни снаружи, ни внутри России. В то же время, украинские защитники будут продолжать освобождать очередные населенные пункты от российских захватчиков и двигаться к освобождению всего государства.
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Чего ждать от России 24 февраля
Менее чем через три недели проходит год от начала полномасштабного вторжения России в Украину. Глава Кремля очень верит в сакральность дат и хочет добиться хоть каких-то результатов в войне против Украины до этого времени.
Политолог из Германии Игорь Эйдман отметил, что убеждение о необходимости непременно что-то захватить к определенному празднику – отражение советской парадигмы в мировоззрении россиян. По словам политолога, в СССР всегда было очень важно отрапортовать или добиться каких-либо успехов до определенной даты.
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Это характерно и для российского диктатора. Однако пока это не приводило ни к какому-либо положительному для него результату, а причиной этому, в частности является спешка.
"Я надеюсь, если Путин и сейчас пойдет по советской традиции и попытается на 24 февраля что-нибудь такое сделать, то это будет авантюра и ни к чему хорошему для российского войска она не приведет", – отметил Эйдман.