Прогнозы о том, что Россия экономически не сможет выдержать затяжную полномасштабную войну, которую озвучивали многие эксперты после начала полномасштабного вторжения оказались одновременно и ложными, и правдивыми. Как показала практика, Москва сумела затормозить разрушительные для себя процессы, но таким образом лишь сильнее натянула тетиву лука, нацеленного на яйцо с иглой внутри.

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Уже по состоянию на начало февраля становится совершенно понятным, что до смерти российского Кощея осталось всего несколько шагов, и уже нет ни шкатулки, ни зайца, так или иначе защищавших "бессмертного" фюрера. Да и желающих сохранить его бесполезную жизнь становится все меньше.

Все хотят уничтожения Украины, но понимают, что не смогут

Решение о начале полномасштабного вторжения, принятое кремлевскими старцами, русское общество восприняло с абсолютным экстазом. Ненависть к Украине у них накапливалась даже не с момента аннексии Крыма и захода оккупационных войск на Донбасс. Отношение к украинцам как к безвольным рабам абсолютное большинство россиян впитывало с молоком матери. Даже если эта мать была украинкой.

Боевая пропаганда, общее отношение представителей "великорусской народности" ко всем другим как к людям второго сорта, а также невероятное и ложное ощущение собственной богоизбранности десятилетиями превращали россиян в шовинистов. При этом целенаправленное уничтожение других культур и языков, популяризация "идеальности" главного народа привели к тому, что даже татары, буряты, якуты и другие начали ассоциировать себя с русскими, перенимать тенденции ненависти к ближним, особенно если они не являются представителями "главного народа".

Поскольку вдобавок к "врожденному" российскому шовинизму с 2014 года добавился еще и нарратив об "украинцах вышедших из-под контроля", а по телевидению 8 лет сравнивали жителей России с "дедами", а украинцев – с нацистами, то нечего удивляться желанию оккупантов уничтожить Украину вместе с ее населением.

И как бы "хорошие русские" не пытались доказывать, что "общество это не поддерживает", что "это война Путина", коллективной ответственности за совершенное им не избежать. Ведь, во-первых, они лелеяли этот режим более 20 лет. Во-вторых, надо быть честными, все "не такие русские" до сих пор хотят, чтобы Украины не стало, миру пришлось просто смириться с победой России, снять с нее санкции, разрешить им беспрепятственно кататься по Европе, покупать вещи дорогих брендов в ЦУМе и дальше выбирать "крепкого царя-геополитика".

Конечно, "обычные беженцы" из России могут кричать: "я работаю в центре помощи украинцам, я страдаю от режима Путина, дайте денег". Или потребовать лицензию на работу для "информационной борьбы с Кремлем" и сборов на снаряжение мобилизованным оккупантам.

Как только крылатые или баллистические ракеты прилетают в объект критической инфраструктуры в Киеве, российские соцсети взрываются от экстаза оккупантов. Однако, как только происходит массовый выпуск учеников в макеевском ПТУ, они сразу спрашивают: "а нас за что?".

Это же касается всех россиян, и в этом есть определенный плюс для Украины. Ибо, так или иначе, все россияне предъявят своей власти за слабость. Ведь режим будет демонстрировать свою волатильность по мере увеличения недовольства населения, а этим непременно воспользуются все желающие свергнуть царя.

Россияне все больше понимают, что война идет не в их пользу. Что потери растут, а президент оказался вовсе не гениальным стратегом, а просто чрезвычайно амбициозным стариком, который выпил пять таблеток, но подавился шестой. Теперь он бьется в агонии, потому что ни дышать не может, ни сердце успокоить. При этом вокруг него стоят растерянные холуи, мечтающие о короне, но не знающие, к какому месту ртом припасть, чтобы лишить фюрера мучений, или вообще оставить его умирать. А хуже всего для Путина то, что именно такую картинку транслируют сейчас по всему российскому телевидению, но пытаются объяснить населению, что все так и было запланировано, а президент просто демонстрирует свою силу и мощь.

Тем временем Британская разведка допускает, что Кремль готовит новый этап "частичной мобилизации"

Так называемый "глубинный народ" так или иначе не может быть доволен тем, что его "великое государство" не способно преодолеть Украину. Понятно, что обеспокоены этим и псевдолибералы, которые променяли жизнь в Москве на нищету в Европе, Грузии, Турции или Казахстане. Ведь ситуация вышла из-под контроля, а теперь им приходится существовать среди народов, которых они ненавидят, из-за неспособности Путина сокрушить ВСУ. И пусть не рассказывают о своей невиновности и не пытаются ситуативно сравнивать себя с настоящими беженцами из Украины. Ведь мир так и не увидел от всех этих "хороших русских" у своих посольств в какой-либо стране каких-либо массовых акций с требованием вернуть остатки войск на болота. Были лишь протесты в поддержку имперца Навального и митинги против "давящих на обычных россиян санкций".

Приблизительно то же самое происходит и внутри России. Какие-то ситуативные бунты были в большинстве своем связаны не с попытками остановить войну, а с тем, что государство плохо обеспечивает мобилизованных/срочников/контрактников снаряжением.

Россияне только начинают ощущать последствия войны

Впрочем, все вышеперечисленное вовсе не означает, что в российском обществе не происходит ничего, что свидетельствовало бы о возможности падения режима в какой-то обозримой перспективе.

Так, россиянам в большинстве своем глубоко наплевать на то, погибнет ли в войне миллион мобилизованных, или два. Ровно к тому моменту, когда война не начинает затрагивать именно их. Когда командиры говорят, что с другом/супругом/братом все хорошо, а тот последний раз звонил из Макеевки 31 декабря. Когда тело сына привезли в цинковом гробу, а компенсацию дадут только если половиной придется поделиться с офицером.

У большинства россиян при этом не возникает никаких претензий к своей власти из-за огромных потерь на фронтах. Их интересует только то, почему Путин не способен завершить этот конфликт победой. Почему все эти Песковы и Медведевы рассказывали о "красных линиях", пропагандисты обещали Киев за три дня и ядерный пепел в США, а в реальности почему-то взрывается Крымский мост, Черноморский флот становится недобитой флотилией, рассредоточившейся по морю в надежде на то, что так хотя бы все корабли вместе на дно не пойдут, а на здании Минобороны кран устанавливает системы ПВО.

И все это лишь очень опосредованные и слабые последствия войны, которые россияне так или иначе видят и чувствуют на себе. Значительных страданий развязавшаяся война жителям России еще не нанесла. Ибо даже такое явление, как агрессивный пьяный солдат с автоматом возле кафе стало не повальным, а большинство населения России банально не способно ощутить на себе усиление обеднения. Пока государство способно выплачивать зарплаты и пенсии, а экономика будет хоть как-то работать, никто из "избранных богом" не будет спрашивать у власти, что вообще творится.

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Однако из-за политики сжигания резервных фондов, усиления санкций и мобилизации россияне так или иначе на самом деле ощутят на себе ухудшение уже в мае – июне 2023-го. Ведь российское правительство не сможет понижать уровень жизни постепенно. Последствия решений делать вид, что ничего не изменилось, начнут ощущаться. И тогда доверие людей к Путину и его окружению будет стремительно падать. А так или иначе, диктатор вынужден оглядываться на уровень поддержки своих действий населением. Ведь он понимает, что народ никогда не станет бунтовать, но ослаблением власти обязательно воспользуются все, кто хочет занять его место.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, именно поэтому Путин тянет с разрешением своим цепным псам проводить очень масштабную мобилизацию. При этом на Кавказе, Санкт-Петербурге и Москве уже началась кулуарная борьба за власть.

Все поняли, что король – голый. И как только его слабость станет более очевидной, самые верные друзья фюрера станут его заклятыми врагами. Режим уже начинает падать, а эти процессы неотвратимы. Сколько они продлятся, сказать трудно, но каждое решение Путина лишь ускоряет его смерть.