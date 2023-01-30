Британская разведка отмечает, 22 января 2023 года СМИ сообщили, что российские пограничники препятствовали выезду из России киргизских трудовых мигрантов с двойным гражданством, заявляя мужчинам, что их имена внесены в мобилизационные списки.
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Россия планирует провести еще одну волну мобилизации
Отдельно 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" продолжает действовать, утверждая, что он остается необходимым для поддержки работы вооруженных сил.
Российское руководство, вероятнее всего, продолжает искать пути обеспечения большого количества личного состава, необходимого для любого будущего большого наступления в Украине, минимизируя при этом внутренние разногласия в обществе,
– отмечает британская разведка.
Мобилизация в России: последние новости
- Кремль использует тактику "пушечного мяса". Американское издание со ссылкой на свои источники во власти сообщило о том, что российские власти отправили российских мобилизованных на войну с Украиной не подготовленными и плохо снаряженными.
- Указ Владимира Путина о частичной мобилизации в России продолжает действовать и дальше. Дмитрий Песков объяснил это исполнением "других функций кроме призыва".
- В Самарской области раненые мобилизованные не хотят возвращаться на фронт. Сейчас их снова хотят отправить на войну без военно-врачебной комиссии, но они устроили бунт.
- Напомним, что потери врага с каждым днем увеличиваются. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 490 захватчиков. С 24 февраля 2022 года Россия на войне в Украине потеряла уже 126 650 оккупантов. Кроме того, каждый день россияне теряют огромное количество техники.
- Отметим, что эти данные не точны, поскольку из-за большой интенсивности боев трудно подсчитать все потери врага.