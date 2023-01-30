Британська розвідка зазначає, 22 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що російські прикордонники перешкоджали виїзду з Росії киргизьких трудових мігрантів з подвійним громадянством, заявляючи чоловікам, що їхні імена внесені до мобілізаційних списків.

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Росія планує провести ще одну хвилю мобілізації

Окремо 23 січня прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що указ про "часткову мобілізацію" продовжує діяти, стверджуючи, що він залишається необхідним для підтримки роботи збройних сил.

Російське керівництво, найімовірніше, продовжує шукати шляхи забезпечення великої кількості особового складу, необхідного для будь-якого майбутнього великого наступу в Україні, мінімізуючи при цьому внутрішні розбіжності в суспільстві,

– зазначає британська розвідка.

Мобілізація в Росії: останні новини