Щоправда, конкретні приклади цих заходів Пєсков розкривати не став. Однак вони пов'язані з виконанням обов'язків військовослужбовцями.

До теми Цей дурдом треба завершувати, – мобілізовані з Росії відмовляються повертатись на фронт

За його словами, "інші заходи" стосуються, зокрема, і закритого пункту указу, пов'язаного з кількістю мобілізованих. Уточнити деталі "інших заходів" Пєсков відмовився.

Цікаво! Однак заклик у межах "часткової" мобілізації, як продовжує стверджувати Пєсков, завершено.

З його слів, заклик здійснювався до досягнення встановленої чисельності армії окупантів. Вороже міноборони рапортувало, що встановленої чисельності вдалося досягти, тож призов громадян зупинили.

У Росії готуються до нової хвилі мобілізації

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Росія зазнає шалених втрат у війні проти України та готується до нової хвилі мобілізації. У її межах особливу увагу приділятимуть жителям "центральних регіонів" країни-агресорки.

Так, на підприємства російської столиці вже прибувають співробітники військкоматів. На місці вони проводять "агітаційні заходи" серед працівників. Відповідні заходи супроводжуються моральним тиском та залякуванням працівників підприємств. Водночас найбільший інтерес серед воєнкомів викликають чоловіки віком 40 – 55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності.

Разом з тим ворог продовжує примусово мобілізувати чоловіків з окупованих територій Донеччини та Луганщини. Росіяни намагаються встановити місце проживання чоловіків і обіцяють "виплати через безробіття".