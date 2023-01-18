У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що на підприємства російської столиці прибувають співробітники військкоматів. На місці вони проводять "агітаційні заходи" серед працівників.

Важливо "Любить символічні дати": Путін може оголосити другу хвилю мобілізації вже сьогодні, – ISW

Хто перебуває під прицілом російських військкоматів

Відповідні заходи супроводжуються моральним тиском та залякуванням працівників підприємств. Водночас найбільший інтерес серед воєнкомів викликають чоловіки віком 40 – 55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності.

Крім того, в Росії посилюють агітаційну роботу, що спрямована на іноземних громадян. Насамперед вона стосується мігрантів з колишніх республік Радянського Союзу. Так, за підписання контракту їм обіцяють надати російське громадянство.

Наразі чоловікам призовного віку, які звертаються в органи влади для отримання громадянства Росії, пропонується підписати контракт на проходження військової служби. Після цього питання надання громадянства вирішується автоматично,

– повідомили в ГУР Міноборони України.

Кремль збирає "пожертви" на армію

Кремль чинить тиск на власників комерційних та приватних підприємств. Їх змушують робити "добровільні пожертви" на користь окупаційного війська. Водночас розміри "внесків" визначають так звані інспектори.

Так, розміри таких поборів можуть сягати кількох мільйонів рублів. Внаслідок цього власники підприємств зменшують витрати на розвиток бізнесу, а також заробітні плати своїх співробітників. У багатьох випадках власники бізнесу змушені зменшувати кількість закладів, що утримують або об'єм послуг.

У Москві заборонено збиратися групами понад 20 осіб

Для мешканців російської столиці запроваджується певна повинність, а саме – участь у так званих "добровольчих патрулях". Жителів Москви формують у групи по 3 – 5 осіб, які патрулюють центральні вулиці, площі, місця поблизу станцій метро та великих торгових центрів.

Зауважте Мобілізація в Росії: Світан пояснив, наскільки велике військо може зібрати Путін

Головне завдання таких груп – запобігти скупченню людей, які згодом можуть перерости у протестні акції. За інструкціями Кремля, "підозрілими" вважаються будь-які групи понад 20 осіб.