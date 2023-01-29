Очевидно, що це пов'язано з черговою хвилею мобілізації. Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик Ігор Яковенко.

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Це спроба ввести не залізну завісу, а залізні жалюзі. В цілому такі дії пов'язані з необхідністю перевести країну у напіввоєнний табір,

– наголошує Яковенко.

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Путін не наважується на рішучі кроки

Як стверджує Яковенко, на рішучі кроки Владімір Путін і його банда поки не здатні, але таким чином вони намагаються дещо призупинити втечу росіян. Про тотальне закриття кордонів й введення залізного паспортного режиму не мовиться. Принаймні зрозуміло: щоб набрати 350 тисяч людей, потрібно дещо прикрити кордони. Власне, це і робиться.

"Що в голові у Путіна – невідомо. Проте оголошено, що армія має бути 1,5 мільйонною, а для цього не вистачає 350 тисяч солдатів. Ці цифри доступні. Те, що Путін завалюватиме лінію фронту трупами, поки матиме змогу, це очевидно.

Навіть для того, щоб мобілізувати 350 тисяч, не вистачає розкраденого російського резерву. Люди дійсно є, їх можна зібрати по селах і невеликих містах. "По Москві й Санкт-Петербургу ці заходи не вводяться. Що ж до інших регіонів, людей відловлюватимуть. Головне питання: що з ними робити далі? Де брати амуніцію і зброю? Це все не одразу", – наголошує Яковенко.

Втім, додає опозиціонер, за деякий час живу силу справді наберуть. Мобілізованих відправлять на фронт в Україну, де вони сотнями гинутимуть у запеклих боях.

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