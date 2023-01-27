Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Майкл Накі. За його словами, неможливо воювати так довго не розуміючи для чого триває війна, а тому нинішніх російських військових Путін хоче замінити.

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В Росії триває підготовка до масової мобілізації

Майкл Накі розповів, що різноманітні підприємства та навчальні заклади в Росії проводять облік студентів та співробітників, а військкомати наймають додаткових співробітників, бо готуються до "чогось масштабного".

Окрім цього, журналіст зазначив, що спостерігається активізація "законотворчої" ініціативи.

Всі нові ініціативи так чи інакше пов'язані з військовим обліком. Показувати військовий квиток при отриманні водійського посвідчення, показувати військовий квиток при оренді житла, якась реєстрація машин на виїзд з Росії, яку спочатку анонсували, а потім, начебто, скасували,

– сказав Накі.

Загалом, на думку журналіста, по всій Росії відбувається масова підготовка до мобілізації.

Ми бачимо, що по всій Росії відбувається масова активізація та підготовка до мобілізації з точки зору військового обліку та з точки зору збільшення чисельності армії,

– зазначив Майкл Накі.

Він наголосив, що така підготовка відбувається для того, щоб не було такого хаосу, як це було при першій хвилі мобілізації, коли військкомати та інші структури були не готові до такої кількості мобілізованих.

Російський опозиційний журналіст розповів про масову підготовку до мобілізації в Росії: дивіться відео

Росія враховує попередні помилки

Цього разу, за словами Накі, російська влада буде більш точково підходити до цього питання та намагатиметься не мобілізовувати усіх підряд, бо при першій хвилі мобілізації це набуло достатньо великого резонансу.

Це козир, але з шипами на сорочці карти. У нього дуже багато ризиків, у цього козиря. Тому, що після того, як ви місяцями казали, що не буде нової хвилі мобілізації, а потім вона відбувається. Все, всі жителі будуть постійно готуватись до будь-якої мобілізації,

– сказав журналіст.

Через це, на думку Майкла Накі, населення Росії буде постійно шукати способи уникнути мобілізації. Росіяни можуть звільнятись з офіційних робіт та переселятись до місць, де їх буде складно знайти або виїжджати за кордон.

Журналіст зазначив, що питання мобілізації настільки турбує росіян, що речник російського диктатора Дмітрій Пєсков постійно вимушений відповідати на питання щодо мобілізації, навіть від лояльних медіа.

Майкл Накі переконаний, що Владімір Путін максимально відтягує проведення другої хвилі мобілізації, бо боїться критичної реакції населення. Після підпалів військкоматів в російських містах та невдоволення мобілізацією, він сподівається, що вдасться обійтись без неї, але водночас перестраховується та готується до неї.

За словами журналіста, Путін зрозумів, що потрібна нова хвиля мобілізації після успіху ЗСУ в Харківській області, коли була звільнена майже вся територія області та захоплена російська техніка. До цього він сподівався, що все вирішиться саме собою, але він почав розуміти, що так не буде.

Російський опозиційний журналіст також розповів, що частково цю проблему вирішили за допомогою найманців ПВК "Вагнер", зокрема зеків, яких вербував Євгєній Прігожин.

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