Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. По его словам, невозможно воевать так долго не понимая, для чего идет война, а потому нынешних российских военных Путин хочет заменить.

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В России идет подготовка к массовой мобилизации

Майкл Наки рассказал, что разнообразные предприятия и учебные заведения в России проводят учет студентов и сотрудников, а военкоматы нанимают дополнительных сотрудников, потому что готовятся к "чему-то масштабному".

Кроме того, журналист отметил, что наблюдается активизация "законотворческой" инициативы.

Все новейшие инициативы так или иначе связаны с военным учетом. Показывать военный билет при получении водительского удостоверения, показывать военный билет при аренде жилья, какая-то регистрация машин на выезд из России, которую сначала анонсировали, а затем, казалось бы, отменили,

– сказал Наки.

В целом, по мнению журналиста, по всей России проходит массовая подготовка к мобилизации.

Мы видим, что по всей России происходит массовая активизация и подготовка к мобилизации с точки зрения военного учета и с точки зрения увеличения численности армии,

– отметил Майкл Наки.

Он подчеркнул, что такая подготовка проходит для того, чтобы не было такого хаоса, как это было при первой волне мобилизации, когда военкоматы и другие структуры были не готовы к такому количеству мобилизованных.

Российский оппозиционный журналист рассказал о массовой подготовке к мобилизации в России: смотрите видео

Росиия учитывает ошибки прошлого

В этот раз, по словам Наки, российские власти будут более точечно подходить к этому вопросу и будут стараться не мобилизовывать всех подряд, потому что при первой волне мобилизации это получило достаточно большой резонанс.

Это козырь, но с шипами на рубашке карты. У него очень много рисков у этого козыря. Потому что после того, как вы месяцами говорили, что не будет новой волны мобилизации, а затем она происходит. Всё, все жители будут постоянно готовиться к любой мобилизации,

– сказал журналист.

Поэтому, по мнению Майкла Наки, население России будет постоянно искать способы избежать мобилизации. Россияне могут освобождаться от официальных работ и переселяться в места, где их будет сложно найти или выезжать за границу.

Журналист отметил, что вопрос мобилизации настолько беспокоит россиян, что представитель российского диктатора Дмитрий Песков постоянно вынужден отвечать на вопросы по мобилизации, даже от лояльных медиа.

Майкл Наки убежден, что Владимир Путин максимально оттягивает проведение второй волны мобилизации, потому что боится критической реакции населения. После поджогов военкоматов в российских городах и недовольства мобилизацией он надеется, что удастся обойтись без нее, но в то же время перестраховывается и готовится к ней.

По словам журналиста, Путин понял, что нужна новая волна мобилизации после успеха ВСУ в Харьковской области, когда была освобождена почти вся территория области и захвачена российская техника. До этого он надеялся, что все решится само по себе, но он стал понимать, что так не будет.

Российский оппозиционный журналист также рассказал, что частично эту проблему решили с помощью наемников ППК "Вагнер", в частности, зэков, которых вербовал Евгений Пригожин.

Что известно о мобилизации в России: главное