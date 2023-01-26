Россия "играет в долгую", поэтому не стоит полагать, что с передачей Украине танков все быстро завершится. Публицист Станислав Безушко на платформе IQ, анализируя положение дел с мобилизацией в России, отмечает, что ее следует рассматривать во временной перспективе год-полтора.
Интересно В Кремле вынужденно перебрасывают мобилизованных с полигонов на Донбасс
Россия отказалась от мантры о быстрых результатах и играет в долгую
В Кремле будут выжидать и пытаться давить. В марте 2024 года в России должны пройти президентские выборы, а за месяц до того парламентские в Беларуси. И эти месяцы коллективный Путин хочет пройти "спокойно". Маленькая победная кампания уже в прошлом, впереди тяжелая и изнурительная война,
– подчеркивает автор.
Сколько будет волн мобилизации в РоссииМобилизационный ресурс России в начале 2022 года оценивали почти в 2 миллиона резервистов. Конечно, значительная их часть уже не боеспособна (погибла, была ликвидирована в Украине, спилась, сбежала), но их заменят вообще не служившими. В то же время для путинской системы важно показать, что эти 2 миллиона есть.
В первой волне Кремль мобилизовал около 300 тысяч. Соответственно, в последующих волнах россияне вынуждены будут привлечь других. Учитывая подготовку, логистику и мощности российских и белорусских полигонов, это еще как минимум две волны мобилизации в 2023 году. И они уже запланированы.
Существует также вариант, что активная мобилизация растянется на более долгое время, но на полигонах никого долго держать не будут. Будут формировать батальон и, без учений, сразу будут отправлять в части, независимо от того, где те находятся. Включая передовую. Таким образом, количество тех, кто буквально через несколько дней после мобилизации будет попадать на фронт, станет в разы больше, чем осенью прошлого года. А соответственно и мобилизовать смогут гораздо больше мужчин,
– прогнозирует Станислав Безушко.
Почему недооценивать российские силы не стоит
- Мобилизация, которую провели еще осенью, к сожалению, дала свои результаты: Россия более или менее стабилизировала фронт, наносит потери, сумела изменить тактику под большее количество пехоты и готовит армию к новым большим боям.
- Собственно смена тактики, когда технику не используют до последнего, а пехоту бросают в бой, пока она не закончится, свидетельствует о планах провести очередную большую волну мобилизации.
- Для больших наступлений при нынешней тактике нужно гораздо больше человеческого ресурса, чем было собрано в прошлом году перед очередным вторжением 24 февраля..
Увеличение количества срочников
Автор отмечает, что это тоже своего рода мобилизация в армию. На первый взгляд они идут служить, но защищены от участия в боевых действиях. В то же время, ничего не мешает именно таким образом мотивировать россиян идти на срочную службу, а в дальнейшем изменить законодательство и использовать их в боевых действиях. И это не составит труда, учитывая увеличение возраста для срочной службы и главную претензию к участию срочников в войне – 18-летних детей нельзя отправлять на боевые действия.