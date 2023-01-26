Росія "грає в довгу", тому не варто вважати, що з передачею Україні танків все швидко завершиться. Публіцист Станіслав Безушко на платформі IQ, аналізуючи стан справ з мобілізацією в Росії, наголошує, що її слід розглядати у часовій перспективі року – півтора.

Цікаво У Кремлі вимушено перекидають мобілізованих з полігонів на Донбас

Росія відмовилась від мантри про швидкі результати і грає в довгу

У Кремлі будуть вичікувати і намагатись тиснути. В березні 2024 року в Росії мають відбутися президентські вибори, а за місяць до того парламентські в Білорусі. І ці місяці колективний Путін хоче пройти "спокійно". Маленька переможна кампанія вже в минулому, попереду важка і виснажлива війна,

– наголошує автор.

Скільки буде хвиль мобілізації в Росії Мобілізаційний ресурс Росії на початку 2022 року оцінювали в майже 2 мільйони резервістів. Звичайно, що значна їхня частина вже не боєздатна (загинула, була ліквідована в Україні, спилась, втекла), але їх замінять тими, хто взагалі не служив. Водночас для путінської системи важливо показати, що ці 2 мільйони є.



В першій хвилі Кремль мобілізував близько 300 тисяч. Відповідно, в наступних хвилях росіяни змушені будуть залучити інших. З огляду на підготовку, логістику та потужності російських і білоруських полігонів – це ще як мінімум дві хвилі мобілізації у 2023. І вони вже заплановані.

Зверніть увагу! На практиці цифри можуть виявитися меншими через різке збільшення кількості строковиків, а також через неможливість розмістити мобілізованих.



Водночас 500 тисяч, про які пише видання The Times, вписуються у дві хвилі призову. Решту, в разі потреби, будуть мобілізувати вже в 2024 році.

Існує також варіант, що активна мобілізація розтягнеться на довший час, але на полігонах нікого довго тримати не будуть. Формуватимуть батальйон і, без навчань, відразу відправлятимуть у частини, незалежно від того, де ті знаходяться. Включно з передовою. Таким чином, кількість тих, хто буквально за кілька днів після мобілізації потраплятиме на фронт стане врази більшою, ніж восени минулого року. А відповідно і мобілізувати зможуть значно більше чоловіків,

– прогнозує Станіслав Безушко.

Чому недооцінювати російські сили не варто

Мобілізація, яку провели ще восени, на жаль, таки дала свої результати: Росія більш-менш стабілізувала фронт, завдає втрат, зуміла змінити тактику під більшу кількість піхоти та готує армію до нових великих боїв.

Власне зміна тактики, коли техніку не використовують до останнього, а піхоту кидають у бій поки вона не закінчиться, свідчить про плани провести чергову велику хвилю мобілізації.

Для великих наступів при нинішній тактиці треба значно більше людського ресурсу, ніж було зібрано минулого року перед черговим вторгненням 24 лютого.

Збільшення кількості строковиків

Автор зазначає, що це теж свого роду мобілізація до армії. На перший погляд, вони йдуть служити, але захищені від участі в бойових діях. Водночас нічого не заважає саме таким чином мотивувати росіян іти на строкову службу, а надалі змінити законодавство та використати їх у бойових діях. І це буде не важко зробити, враховуючи збільшення віку для строкової служби та головну претензію до участі строковиків у війні – 18-річних дітей не можна відправляти на бойові дії.

До речі, в розвідці вважають, що Росія мобілізуватиме чоловіків з центральних регіонів, яких до того майже не відправляли на війну. Хто перебуває під прицілом російських військкоматів – читайте за посиланням.