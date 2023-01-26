Про це 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, мобілізація – це ще один яскравий приклад залякування народу.
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Мобілізація – свідчення залякування росіян
Олексій Данілов пояснив, що, будуючи оборонні споруди, встановлюючи ППО на дахи адмінбудівель, російська влада намагається залякати людей. Їм насаджують, що треба захищати рідну країну, а для цього потрібна мобілізація.
"Це суто для внутрішнього використання", – наголосив він.
За його словами, у такий спосіб Росія хоче "підняти" людей.
"Вони чомусь пруться на нашу територію і вважають, що у такий спосіб захищають нашу країну. Трошки дивні люди", – наголосив він.
На думку Олексія Данілова, саме це і провокуватиме обурення серед людей, яке тільки посилюватиметься з часом.
Це потім буде лавина, яка накриє Росію. І почнеться все з Кавказу – це будуть перші країни вільні від російської окупації,
– підкреслив він.
Це дасть змогу виокремитися країнам, які не мають жодного відношення до Росії та наразі перебувають під її тиском.
Олексій Данілов розповів, що насправді ховається за словом "мобілізація" в Росії: дивіться відео
Росія на межі краху
Секретар Ради національної безпеки та оборони зауважив, що Росія вдається до старої тактики – використання провокацій.
"Те, що вони на сьогодні не заміняють так зване СВО на війну, тобто не називають речі своїми іменами, це свідчить про те, що в них вкрай складна ситуація", – пояснив він.
За словами Данілова, наприкінці березня прогнозувалося, вже в листопаді суспільство в Росії почне в якийсь спосіб “коливатися”. Втім похибка складає лише один місяць. Тож наразі процес запущений.
Вони просто лякаються, по-перше, називати війну війною. По-друге, вони лякаються на сьогодні публічно оголошувати про мобілізацію,
– зосередив увагу він.
До того ж росіяни втратили запал та піднесення, якими були одержимі на початку війни.
"І з кожним днем стає все гірше й гірше", – розповів він.
Данілов повідомив, що найгірша ситуація в Москві та Санкт-Петербурзі.
"Тут я можу сказати, що у двох цих містах набагато гірше, ніж на решті територій Росії. У них починаються протести", – додав він.
Проте українцям треба триматися, тому що очікується "потужна хвиля з Росії". Коли Україна встоїть перед нею, то потім точно все буде гаразд.
Мобілізація в Росії: останні новини
- Кремль використовує тактику "гарматного м'яса". Американське видання із посиланням на свої джерела у владі повідомило про те, що російська влада відправила російських мобілізованих на війну з Україною не підготовленими та погано спорядженими.
- Указ Владміра Путіна про часткову мобілізацію в Росії продовжує діяти й надалі. Дмітрій Пєсков пояснив це виконанням "інших функцій окрім призову".
- У Самарській області поранені мобілізовані не хочуть повертатись на фронт. Наразі їх знову хочуть відправити на війну без військово-лікарської комісії, але вони влаштували бунт.