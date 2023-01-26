Про це 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, мобілізація – це ще один яскравий приклад залякування народу.

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Мобілізація – свідчення залякування росіян

Олексій Данілов пояснив, що, будуючи оборонні споруди, встановлюючи ППО на дахи адмінбудівель, російська влада намагається залякати людей. Їм насаджують, що треба захищати рідну країну, а для цього потрібна мобілізація.

"Це суто для внутрішнього використання", – наголосив він.

За його словами, у такий спосіб Росія хоче "підняти" людей.

"Вони чомусь пруться на нашу територію і вважають, що у такий спосіб захищають нашу країну. Трошки дивні люди", – наголосив він.

На думку Олексія Данілова, саме це і провокуватиме обурення серед людей, яке тільки посилюватиметься з часом.

Це потім буде лавина, яка накриє Росію. І почнеться все з Кавказу – це будуть перші країни вільні від російської окупації,

– підкреслив він.

Це дасть змогу виокремитися країнам, які не мають жодного відношення до Росії та наразі перебувають під її тиском.

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Росія на межі краху

Секретар Ради національної безпеки та оборони зауважив, що Росія вдається до старої тактики – використання провокацій.

"Те, що вони на сьогодні не заміняють так зване СВО на війну, тобто не називають речі своїми іменами, це свідчить про те, що в них вкрай складна ситуація", – пояснив він.

За словами Данілова, наприкінці березня прогнозувалося, вже в листопаді суспільство в Росії почне в якийсь спосіб “коливатися”. Втім похибка складає лише один місяць. Тож наразі процес запущений.

Вони просто лякаються, по-перше, називати війну війною. По-друге, вони лякаються на сьогодні публічно оголошувати про мобілізацію,

– зосередив увагу він.

До того ж росіяни втратили запал та піднесення, якими були одержимі на початку війни.

"І з кожним днем стає все гірше й гірше", – розповів він.

Данілов повідомив, що найгірша ситуація в Москві та Санкт-Петербурзі.

"Тут я можу сказати, що у двох цих містах набагато гірше, ніж на решті територій Росії. У них починаються протести", – додав він.

Проте українцям треба триматися, тому що очікується "потужна хвиля з Росії". Коли Україна встоїть перед нею, то потім точно все буде гаразд.

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