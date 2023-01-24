Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. За його словами, Пригожин зник з інформаційного простору не просто так.

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Ситуація з "вагнерівцями"

Сергій Кузан наголосив, що втрати "вагнерівців" налічують 40 тисяч осіб. Проте мовиться не лише про загиблих, але і про поранених та полонених.

"Пригожинці" здаються в полон. І бачимо, що їхні топові високопоставлені офіцери намагаються сьогодні втекти за кордон і здатися там в полон,

– пояснив він.

За його словами, така ситуація спостерігається через те, що у Євгєнія Пригожина просто немає виходу, тому що його найманці опинилися під керівництвом головнокомандувача Повітряно-космічними силами Росії Сєргєя Суровікіна та начальника Генштабу Валєрія Герасимова.

"Це фактично означає, що Путін вказав цій групі на їхнє місце і фактично розпорядився виконувати безпосередньо всі накази Герасимова", – підкреслив військовий експерт.

На його думку, звісно, ж Герасимов буде намагатися всіх "вагнерівців" якомога більше "сточити об нашу оборону". Це не в інтересах Пригожина.

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Що не так із керівниками найманців

До того ж керівник ПВК "Вагнера" в кримінальному світі намагається якось зберегти свої сили. Крім того, Захід посилює санкції.

Якщо він хоче вижити, якщо вся його група хоче вижити, то, звичайно ж, вони повинні берегти свої сили. Для них, звісно, немає жодних перспектив успішної участі на фронті,

– прокоментував він.

Кузан пояснив, що поруч із Пригожиним і голова Чечні Рамзан Кадиров, але вони дотримуються тиші.

"Це не значить, що вони змирилися. Те, що вони десь зникли з поля зору чи з інформаційного простору, це значить лише те, що вони разом зараз думають над планом реваншу і як їм зберегти свої структури", – підкреслив він.

Також кримінальні авторитети хочуть зберегти й свої життя.

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