Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, активні дії поки що спостерігаються лише в одній області в Росії.

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Що налякало росіян

Олег Жданов пояснив, що у Курській і Брянській областях наразі спокійно. Натомість у сусідній Бєлгородській енергійно будуються лінії оборони.

Ця істерика, викликана наче тим, що НАТО або Україна разом із НАТО здійснить вторгнення в Росію і повідбирає в них туалети на вулиці, їхні ресурси захопить,

– наголосив він.

За його словами, Росія створює "залізну завісу" на кордоні з Україною.

"Наскільки я зрозумів, саме місто Бєлгород переходить у стан облоги", – розповів військовий експерт.

Він розказав, що росіяни розробили навіть план оборони міста. Тож у Бєлгороді починають все швидко закладати мішками із піску, будувати укріплення, блок-пости. Ситуація сильно нагадує те, що відбувалося в Україні після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

"Але в нас бої були й в Києві, і в інших містах, де ми будували оборонні споруди для того, щоб захищати їх", – підкреслив Жданов.

Проте росіяни натомість почали укріплювати свої будинки.

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Реакція України

Олег Жданов підкреслив, що такі дії росіян викликають змішані емоції.

"У мене особисто це дивує і викликає посмішку. Від кого вони захищаються?" – додав він.

Військовий експерт припустив, що причиною такої паніки є російська пропаганда, яка залякує людей щодо можливого нападу з боку України.

Ні по території Білорусі, ні по території Росії ніяких вогняних ударів Україна не завдає. Від чого ви, росіяни, захищаєтеся взагалі не зрозуміло,

– наголосив він.

За його словами, Україна відкриває вогонь лише по території України, бо це наша законна територія.

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