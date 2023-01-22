Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, активні дії поки що спостерігаються лише в одній області в Росії.
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Що налякало росіян
Олег Жданов пояснив, що у Курській і Брянській областях наразі спокійно. Натомість у сусідній Бєлгородській енергійно будуються лінії оборони.
Ця істерика, викликана наче тим, що НАТО або Україна разом із НАТО здійснить вторгнення в Росію і повідбирає в них туалети на вулиці, їхні ресурси захопить,
– наголосив він.
За його словами, Росія створює "залізну завісу" на кордоні з Україною.
"Наскільки я зрозумів, саме місто Бєлгород переходить у стан облоги", – розповів військовий експерт.
Він розказав, що росіяни розробили навіть план оборони міста. Тож у Бєлгороді починають все швидко закладати мішками із піску, будувати укріплення, блок-пости. Ситуація сильно нагадує те, що відбувалося в Україні після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
"Але в нас бої були й в Києві, і в інших містах, де ми будували оборонні споруди для того, щоб захищати їх", – підкреслив Жданов.
Проте росіяни натомість почали укріплювати свої будинки.
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Реакція України
Олег Жданов підкреслив, що такі дії росіян викликають змішані емоції.
"У мене особисто це дивує і викликає посмішку. Від кого вони захищаються?" – додав він.
Військовий експерт припустив, що причиною такої паніки є російська пропаганда, яка залякує людей щодо можливого нападу з боку України.
Ні по території Білорусі, ні по території Росії ніяких вогняних ударів Україна не завдає. Від чого ви, росіяни, захищаєтеся взагалі не зрозуміло,
– наголосив він.
За його словами, Україна відкриває вогонь лише по території України, бо це наша законна територія.
У Москві встановлюють ППО: що відомо
- У Москві на адмінбудівлях ставлять ППО. На даху міністерства оборони з'явився комплекс "Панцир-С1", який призначений для протиповітряної оборони. Протиповітряну оборону встановили й біля маєтку російського диктатора Владіміра Путіна.
- Зауважимо, що Панцир С1 – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу.
- У Повітряних силах висміяли ППО на даху міноборони у Москві. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відзначив, що у нормальних країнах ставлять модульні установки, які можуть автоматично збивати повітряні цілі. Водночас росіяни підіймають величезними кранами машини на дахи будинків.