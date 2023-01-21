Відповідне фото опублікував український активіст Сергій Стерненко. Кремль доручив міністерству оборони підготуватися до атаки українських дронів.

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У Москві з'явився ще один "Панцир-С1"

На даху будівлі ГУ МВС Росії з'явився комплекс ППО "Панцир-С1". Раніше такий самий встановили на даху будівлі міністерства оборони країни-агресорки та на інших московських будинках.

Москва, МВД, ППО,

– написав Стерненко.

Системи ППО розміщують в густонаселених житлових кварталах, переважно поблизу аеропортів і аеродромів. Ще один комплекс встановили біля резиденції кремлівського диктатора Владіміра Путіна в підмосковному Ново-Огарьовому.



На будівлі МВС встановили ППО / Фото з телеграму Сергія Стерненка

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Окупанти бояться українських безпілотників

За інформацією Bloomberg, російська влада доручила розгорнути системи протиповітряної оборони в Москві та її околицях після кількох атак безпілотників у центральній частині країни. Місцеві жителі нещодавно опублікували в соціальних мережах низку фотографій кранів, що підіймати системи "Панцир" на дахи в центрі Москви. Окрім цього, оборонні споруди встановили в західному передмісті, недалеко від офіційної резиденції президента Владіміра Путіна.

Минулого місяця безпілотники атакували військові бази в Саратові та Рязані, що приблизно за 500 кілометрів від Москви. Російські чиновники, знайомі із ситуацією, на умовах анонімності розповіли, що саме це повпливало на рішення Кремля про ППО. За їхніми словами, нові системи доповнять наявні протиракетні комплекси, встановлені навколо столиці.

Росія традиційно звинуватила Україну в атаках на свої бази. Попри це, у Генштабі ЗСУ офіційно не підтверджували своєї причетності. Речник Кремля Дмітрій Пєсков переадресував питання про розгортання систем до міністерства оборони. Також у Росії почали перевіряти бомбосховища по всій країні, які за понад 30 років після закінчення холодної війни стали занедбаними.