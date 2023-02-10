По-перше, 23 лютого – це "свято" для російських військових, які ще поки можуть його відзначати. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк.
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Навіщо Путіну виступ 22 лютого
Політолог запропонував рідним російських військових на честь такого "великого свята" влаштувати автомітинг на машинах Lada. "Вони можуть з'єднатися в єдину колону як символ міцності російської армії", – сказав Давидюк.
По-друге, 24 лютого – річниця повномасштабного вторгнення до України. Символізм виступу Путіна 22 лютого в тому, що йому необхідне третє "свято", щоб якось перебити попередні два. Крім того, на думку політолога, 23 – 24 лютого російський диктатор може дійсно здійснити нову атаку на Україну.
Але знову ж таки – всі ці стадіонні речі в стилі Гітлера вже не працюють,
– зазначив Давидюк.
За його словами, для України це немає якогось значення, оскільки російська політична пропагандистська машина вже давно зламалася. Вона не працює ані ззовні, ані в всередині Росії. Водночас українські захисники продовжуватимуть звільняти чергові населені пункти від російських загарбників й рухатися до звільнення усієї держави.
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Чого очікувати від Росії 24 лютого
Менш ніж за три тижні минає рік від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Очільник Кремля дуже вірить в сакральність дат і хоче досягти бодай якихось результатів у війні проти України до цього часу.
Політолог із Німеччини Ігор Ейдман зазначив, що переконання про необхідність неодмінно щось захопити до певного свята – відбиток радянської парадигми у світогляді росіян. За словами політолога, в СРСР завжди було дуже важливо відрапортувати або досягти якихось успіхів до певної дати.
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Це характерно і російському диктатору. Однак наразі це не призводило до жодного позитивного для нього результату, а причиною цьому, зокрема є поспіх.
"Я сподіваюся, якщо Путін і зараз піде за радянською традицією та спробує на 24 лютого щось таке зробити, то це буде авантюра і ні до чого хорошого для російського війська вона не приведе", – відзначив Ейдман.