По-перше, 23 лютого – це "свято" для російських військових, які ще поки можуть його відзначати. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Навіщо Путіну виступ 22 лютого

Політолог запропонував рідним російських військових на честь такого "великого свята" влаштувати автомітинг на машинах Lada. "Вони можуть з'єднатися в єдину колону як символ міцності російської армії", – сказав Давидюк.

Нагадаємо, що близькі загиблих на війні окупантів скуповують за "гробові" від російської влади автомобілі вітчизняного заводу "АвтоВАЗ" Lada. Ба більше, вони робили це настільки активно, що на автомобільному ринку країни-агресорки стався дуже "непередбачуваний" збій.

По-друге, 24 лютого – річниця повномасштабного вторгнення до України. Символізм виступу Путіна 22 лютого в тому, що йому необхідне третє "свято", щоб якось перебити попередні два. Крім того, на думку політолога, 23 – 24 лютого російський диктатор може дійсно здійснити нову атаку на Україну.

Але знову ж таки – всі ці стадіонні речі в стилі Гітлера вже не працюють,

– зазначив Давидюк.

За його словами, для України це немає якогось значення, оскільки російська політична пропагандистська машина вже давно зламалася. Вона не працює ані ззовні, ані в всередині Росії. Водночас українські захисники продовжуватимуть звільняти чергові населені пункти від російських загарбників й рухатися до звільнення усієї держави.

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Чого очікувати від Росії 24 лютого

Менш ніж за три тижні минає рік від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Очільник Кремля дуже вірить в сакральність дат і хоче досягти бодай якихось результатів у війні проти України до цього часу.

Політолог із Німеччини Ігор Ейдман зазначив, що переконання про необхідність неодмінно щось захопити до певного свята – відбиток радянської парадигми у світогляді росіян. За словами політолога, в СРСР завжди було дуже важливо відрапортувати або досягти якихось успіхів до певної дати.

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Це характерно і російському диктатору. Однак наразі це не призводило до жодного позитивного для нього результату, а причиною цьому, зокрема є поспіх.

"Я сподіваюся, якщо Путін і зараз піде за радянською традицією та спробує на 24 лютого щось таке зробити, то це буде авантюра і ні до чого хорошого для російського війська вона не приведе", – відзначив Ейдман.